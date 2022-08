So sei die nach Marktwert zweitgrößte Kryptowährung Ether zuletzt um mehr als sieben Prozent abgerutscht. Seit Jahresanfang gerechnet stehe angesichts der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken bei Ether und beim Bitcoin ein Minus von jeweils mehr als 50 Prozent zu Buche.



Der aktuelle Rücksetzer sei noch kein Grund zur Panik, das charttechnische Bild habe sich aber eingetrübt. Wichtig sei nun, dass die untere Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtstrends verteidigt werden könne. Die Volatilität dürfte in jedem Fall weiter hoch bleiben, risikofreudige Anleger mit langem Atem könnten aber auf dem aktuellen Niveau eine Position aufbauen oder den Einstand verbilligen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf eine weiterhin straffe Geldpolitik in den USA belastet zunehmend Digitalwährungen wie den Bitcoin, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Kurs der ältesten Kryptoanlage sei am Freitag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli abgesackt. Im Tief seien auf der Handelsplattform Bitstamp 21.467 US-Dollar erreicht worden.Mit dem Kursrutsch am Freitag setze der Bitcoin seinen Abwärtstrend seit Wochenbeginn beschleunigt fort. Allerdings bewege sich der Kurs der nach Marktwert größten Kryptowährung weiter komfortabel über dem Mitte Juni bei 17.600 Dollar markierten Jahrestief.Die Erholung der letzten zwei Monate sei parallel zu der Entspannung an den Aktienmärkten verlaufen und habe auf der Hoffnung basiert, dass die Inflation in den USA bald ihren Höhepunkt erreicht habe. In einem solchen Szenario könnte es sich die US-Notenbank FED erlauben, die Zinsen weniger stark als bislang gedacht anzuziehen, um die Wirtschaft nicht zu sehr zu belasten.Jüngst habe die FED Ende Juli mit einer weiteren deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die hohe Inflation angekämpft. Steigende Zinsen aber würden in der Regel die Attraktivität risikoreicher Anlageklassen verringern, zu denen neben Aktien auch Bitcoin und Co. aufgrund ihrer teils extremen Kursschwankungen zählen würden.