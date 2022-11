Kryptowährungen seien in der vergangenen Woche wieder in den Nachrichten gewesen: Der Zusammenbruch der FTX-Plattform habe offenbar ein tiefes Loch von 8 Milliarden US-Dollar gerissen, was das Vertrauen in diesen Bereich weiter untergrabe. Unser Mitgefühl gilt den Anlegern, die auf Ponzi-Systeme mit der Hoffnung auf extravaganten Renditen und leicht verdientes Geld hereingefallen sind, so Dowding. Allzu oft seien es einige der Ärmsten und am wenigsten Gebildeten, die am härtesten betroffen seien, wenn solche Blasen platzen würden.



Bedauerlich sei, dass die politischen Entscheidungsträger offenbar nicht in der Lage gewesen seien, entschlossener zu handeln, um dieses vorhersehbare Ergebnis zu verhindern. Überraschender sei, dass auch einige große institutionelle Anleger, darunter einige große kanadische Pensionsfonds und Institutionen aus dem Nahen Osten, in das jüngste Debakel hineingezogen worden seien.



Es wäre schön zu denken, dass sich die Lage wende und man eine Jahresendrally bei Risikoanlagen sehen könnte. Die Unsicherheit ist jedoch nach wie vor groß und die Experten BlueBay Asset Management bleiben vorsichtig. In letzter Zeit hätten sie es vorgezogen, bei Erholungen zu verkaufen und bei Schwächen zu kaufen. Und die Experten würden nicht glauben, dass sich hier strukturell viel geändert habe.



Diejenigen, die sich klugerweise von Krypto-Vermögenswerten ferngehalten haben, könnten sich zumindest freuen, den Kurseinbruch zu verpassen, so dass hier die "Joy of Missing Out" (JOMO) an die Stelle von FOMO und Bedauern getreten sei. (11.11.2022/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach dem Bericht über den US-Verbraucherpreisindex, wonach die Kerninflation von 6,6% im Vormonat auf 6,3% zurückging, fielen die Renditen von Staatsanleihen in dieser Woche. Dies hat die Hoffnung genährt, dass die FED das Tempo der Zinserhöhungen auf der FOMC-Sitzung im Dezember verlangsamen wird, sagt Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Märkte würden nun auf der nächsten Sitzung mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte rechnen. Es werde immer deutlicher, dass sich die Wirtschaft an mehreren Fronten verlangsame. Betrachte man die Preisdaten im Detail, so könnte die Verlangsamung des Mietpreisanstiegs in den kommenden Monaten zu einem Rückgang des Inflationsdrucks führen.