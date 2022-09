DER AKTIONÄR bleibt dabei: kein Kauf. (Analyse vom 09.09.2022)



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

23,35 USD +1,21% (08.09.2022, 22:00)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (09.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Es gebe drei Monate mehr. Beim Versuch die Aktionäre von einer Fristverschiebung für den Deal mit Truth Social zu überzeugen, verlängere das Management die Laufzeit von Digital World Acquisition.Ursprünglich hätten die SPAC-Aktionäre bis Dienstag darüber abstimmen sollen, ob sie Digital World Acquisition zwölf Monate mehr für die Fusion mit Trump Media & Technology Group, dem Unternehmen hinter Truth Social, einräumen würden. Nachdem auch am Ende der neuen Frist am Donnerstag nur rund 40 Prozent der Anleger zugestimmt hätten, habe das SPAC-Management die Laufzeit von DWA um drei Monate bis zum 8. Dezember verlängert.Ohne diesen Aufschub hätte die Mantelgesellschaft am Donnerstag liquidiert und die eingesammelten 293 Millionen Dollar an die Aktionäre zurückgegeben werden müssen. Teil der Verlängerung sei eine Finanzspritze von rund 2,9 Millionen Dollar, die das Management dem SPAC leihe.Nachdem das Risiko der Liquidation vorerst abgewendet worden sei, gelte es für die Gesellschaft nun nicht nur die Anleger zu überzeugen, sondern gleichzeitig auch die Investoren des eine Milliarde Dollar schweren PIPE-Investments bei der Stange zu halten. Diese könnten nach dem 20. September ihre Zusagen zurückziehen, werde die Fusion bis dahin nicht abgeschlossen.An der Börse werde die Verlängerung der Laufzeit positiv aufgenommen. Die Digital World Acquisition-Aktie stehe am Freitag vorbörslich rund fünf Prozent im Plus. In trockenen Tüchern sei der Deal jedoch noch lange nicht.