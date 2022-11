(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

21,38 USD +7,22% (18.11.2022, 22:00)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (21.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Blankoscheck-Unternehmens Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Nach einer Umfrage von Elon Musk habe Twitter den seit Anfang 2021 gesperrten Account des früheren US-Präsidenten Donald Trump wieder freigeschaltet. Der Republikaner bekomme damit kurz nach Ankündigung seiner Präsidentschaftskandidatur wieder Zugang zu einer großen Online-Plattform, schade damit jedoch seinem SPAC Digital World Acquisition.Musk habe am Freitag per Tweet eine 24-stündige Umfrage unter Nutzern des Dienstes gestartet, die darüber hätten abstimmen können, ob Trumps Profil wiederhergestellt werden solle. Nur wenige Minuten nach Verkündung des Ergebnisses - eine knappe Mehrheit habe für das Ende der Sperre votiert - sei Trumps Profil wieder da gewesen.Trumps Account, der einst mehr als 80 Mio. Follower bei Twitter gehabt habe, sei bei der Abonnentenzahl zunächst auf null zurückgesetzt worden. Kurz nach der Freischaltung seien dem Profil "@realDonaldTrump" bereits wieder gut 1 Mio. Twitter-Nutzer gefolgt. Einige Stunden später seien es rund 83 Mio. gewesen.Die Aktien des SPAC Digital World Acquisition, dürften damit weiter verlieren. Die DWAC-Aktien stünden unter Druck, seit Musk Anfang des Jahres seine Pläne zur Übernahme von Twitter bekannt gegeben habe. Seit ihren Höchstständen Anfang März seien die SPAC-Papiere um 78% gefallen.Eine größere Plattform mit mehr Reichweite könne er mit Blick auf die Kandidatenkür der Republikaner für die nächste Präsidentenwahl aber gut gebrauchen. Denn zuletzt habe der 76-Jährige, der die Partei lange dominiert und Kritiker an den Rand gedrängt habe, in den eigenen Reihen an Einfluss verloren.Auch Musk habe Probleme, bei denen eine Rückkehr Trumps helfen könnte. Nach der 44 Mrd. USD schweren Twitter-Übernahme seien die Anzeigenerlöse eingebrochen. Denn Unternehmen würden befürchten, dass die Werbung für ihre Marken angesichts der von Musk in Aussicht gestellten Redefreiheit neben anstößigen Tweets landen könnte. Die chaotisch verlaufene Einführung eines neuen Abo-Systems sei nach dem Wirbel um täuschend echt aussehende Accounts von Marken und Prominenten gestoppt worden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2022)