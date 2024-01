Die DWAC-Aktie ist damit ganz klar nur was für hartgesottene Zocker - spannend ist sie aber allemal, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

49,69 USD +88,36% (22.01.2024)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Knapp 80 Prozent sei die Aktie der Digital World Acquisition Corp. (DWAC) am Montag nach oben geschossen, nachdem sich am Sonntag der Republikaner Ron DeSantis aus dem parteiinternen Rennen um die Kandidatur für die Präsidentenwahl zurückgezogen habe. Nicht der erste saftige Kursgewinn für den Trump-SPAC.Seitdem Donald Trump vor einer Woche die Vorwahlen in Iowa gewonnen habe, habe sich die Aktie von DWAC mehr als verdoppelt. Das Aussteigen von DeSantis vergangenen Sonntag, was als einzige parteiinterne Konkurrentin die laut Beobachtern chancenlose Niki Haley zurücklasse, gebe den Papieren nun zusätzlich Schwung. Denn Donald Trump gelte nun als sehr wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner.Die Rally spiegele die dabei Begeisterung der Anleger für die Trump Media & Technology Group (TMTG), der Gesellschaft hinter der Social-Media-Plattform Truth Social wider. Truth Social sei von Trump gegründet worden, nachdem er aufgrund des Sturms auf das Kapitol von anderen sozialen Netzwerken blockiert worden sei. Der Präsidentschaftskandidat halte dabei rund 90 Prozent der TMTG-Anteile.Nach dem Ende der Ermittlungen und einer Strafe von 18 Millionen Dollar für die DWAC stehe einem Merger nun aber nichts mehr im Wege. Alleine die endgültige Zulassung durch die SEC stehe noch aus. Beide Firmen hätten im Dezember jedoch schon einmal angekündigt, weiterhin an dem Abschluss der Fusion zu arbeiten. Ein entsprechender Antrag sei heute an die SEC gegangen.Die Begeisterung rund um Donald Trump sei aktuell das einzige, was die TMTG und damit auch die Aktie der DWAC trage. Seit der Gründung habe Truth Social rund 73 Millionen Dollar verbrannt und die Download-Zahlen seien rapide gefallen.