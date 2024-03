Anleger sollten sich allerdings auf kräftige Ausschläge in beide Richtungen einstellen. Nur hartgesottene Zocker steigen ein, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

45,91 USD +17,90% (04.03.2024)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Der Super Tuesday stehe vor der Tür und Donald Trump sei auf dem besten Weg, der neue Präsidentschaftskandidat der Republikaner in den USA zu werden. Inzwischen sei auch vom Tisch, dass er in Colorado von den Vorwahlen ausgeschlossen werde. Die Trump-Aktie Digital World Acquistion Corp. lege am Montag zweistellig zu - und bleibe weiter heiß.Unmittelbar vor dem sogenannten Super Tuesday, an dem Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten die parteiinternen Vorwahlen abhalten würden, hätten die Richter des Supreme Courts ihr Urteil gefällt. Trump dürfe in Colorado nicht vom Wahlzettel gestrichen werden. Noch Mitte Dezember habe der Oberste Gerichtshof von Colorado den Ex-Präsidenten wegen seiner Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol im Januar 2021 von der Wahl disqualifiziert.Der Supreme Court habe diese Entscheidung nun aber gekippt. Überraschend sei das nicht gekommen, da das Gericht von einer konservativen Mehrheit beherrscht werde. Trump selbst habe drei der neun Richter in seiner Amtszeit ernannt.An der Börse spiele diese Entwicklung vor allem der Digital World Acquisiton Corp. (DWAC) in die Karten. Sollte Trump Präsident werden, dürfte seine Plattform Truth Social massiv an Zulauf gewinnen. Er habe Truth Social gegründet, als er nach dem Sturm auf das Kapitol auf vielen anderen Portalen blockiert worden sei. Wer künftig als Erstes über die Beschlüsse der Regierung Bescheid wissen wolle, müsste sich im Fall eines Präsidenten Trump als Nutzer registrieren - ein massiver User-Zulauf sei vorprogrammiert. Truth Social wiederum solle mit dem Spac DWAC fusioniert werden. Auch wegen Ermittlungen der SEC habe sich die Fusion zwar immer wieder verzögert, dennoch sei DWAC weiterhin die heißeste Aktie, um an der Börse auf Trump als Präsidenten zu wetten.Der Kurssprung am Montag nach der Entscheidung in Colorado spreche für sich. Sei Trump auf Kurs, könne die DWAC-Aktie noch weiter steigen.