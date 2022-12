Anleger greifen nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Digital World Acquisition-Aktie. (Analyse vom 20.12.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

17,06 USD -11,24% (19.12.2022, 22:00)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (20.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWAC) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Das habe es noch nie gegeben. Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol vor fast zwei Jahren empfehle die Strafverfolgung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Diesem könnten damit neben einer Geld- und Haftstrafe auch ein Politikverbot drohen. Die Digital World Acquisition-Aktie breche zweistellig ein.Nach eineinhalb Jahren beende der Sonderausschuss des US-Repräsentantenhauses zu den Vorfällen am 6. Januar 2021 seine Arbeit. Die Schlussfolgerung sei einstimmig ausgefallen und könnte für Donald Trump erhebliche Konsequenzen haben. Die sieben Demokraten und zwei Republikaner seien überzeugt, der Ex-Präsident habe sich der Anstiftung eines Aufstands, der Verschwörung gegen die Regierung der Vereinigten Staaten sowie der Anstiftung zu falschen Angaben und der Behinderung eines behördlichen Verfahrens schuldig gemacht.Der Ausschuss selbst habe keine strafrechtlichen Befugnisse, habe aber dem US-Justizministerium empfohlen, ein Verfahren gegen Trump einzuleiten. Sollte dies geschehen und es am Ende tatsächlich zu einem Schuldspruch kommen, würden neben einer Geldstrafe und bis zu zehn Jahre Gefängnis auch ein lebenslanges Verbot drohen, öffentliche Ämter zu bekleiden. Trumps Ambitionen auf eine zweite Amtszeit im Weißen Haus wären damit dahin.Ein anderes Bild habe sich dagegen bei der Aktie des SPACs Digital World Acquisition gezeigt, der die Truth Social-Mutter Trump Media & Technology Group an die Börse bringen solle. Die Papiere seien um elf Prozent eingebrochen und würden damit nur mehr zwölf Prozent über der Marke von 15,20 Dollar notieren, dem niedrigsten Stand seit Bekanntgabe des Deals mit Oktober 2021.Ob es an Ende tatsächlich zu einer Anklage gegen Trump komme, sei zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs sicher. Die Entscheidung liege nun bei US-Justizminister Merrick Garland. Die Empfehlung habe aber den Druck auf die Digital World Acquisition-Aktie nochmals erhöht.