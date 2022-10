"Der Aktionär" rät weiter dazu, einen Bogen um die Papiere von Digital World Acquisition zu machen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 11.10.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

16,01 USD -7,56% (10.10.2022)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (11.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Blankoscheck-Unternehmens Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Die Hängepartie rund um die Fusion von Donald Trumps Trump Media & Technology Group mit dem SPAC Digital World Acquisition gehe weiter. Das Management der Mantelgesellschaft habe den Termin zur Abstimmung über eine Fristverlängerung ein weiteres Mal verschoben. Die Aktie habe darauf am Montag kräftig nachgegeben.Der nächste Versuch, die notwendige Mehrheit von 65 Prozent der Aktionäre für eine zwölfmonatige Verlängerung bis zum Abschluss der Fusion zu gewinnen, sei gescheitert. Am Montag habe Digital World Acquisition (DWA)-CEO Patrick Orlando die Abstimmung auf den 3. November verschoben. Damit pralle die Mantelgesellschaft bereits zum dritten Mal an der 65-Prozent-Hürde ab, was laut eigenen Aussagen insbesondere am hohen Privatanlegeranteil unter den Aktionären liege.Im September habe das DWA-Management die Frist für die Fusion mit Trump Media & Technology Group, dem Unternehmen hinter dem Social Media-Dienst Truth Social, bis zum 8. Dezember verlängert und dem SPAC dazu drei Millionen Dollar geliehen. Theoretisch sei dieser Schritt noch ein weiteres Mal ohne Zustimmung der Aktionäre und gegen eine nochmalige Zahlung von drei Millionen Dollar möglich.Der anhaltende Kursverfall dürfte auch die Verhandlungsposition von DWA in den Gesprächen mit den PIPE-Investoren weiter schwächen. Wie die Financial Times berichte, stehe ein Umwandlungspreis von bis zu zwei Dollar zur Debatte. Damit würden die bestehenden Aktionäre erheblich verwässert.Die Euphorie, die die Ankündigung der Fusion ausgelöst habe, sei längst verfolgen. Eine Fristverlängerung scheine der einzige Weg, den Deal noch zu retten. Immer neue Verschiebungen der Abstimmung würden wenig Hoffnung zulassen, dass dies noch gelinge.