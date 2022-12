Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

19,50 USD -3,18% (16.12.2022, 16:13)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (16.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Blankoscheck-Unternehmens Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.In einem Post auf dem von ihm mitgegründeten sozialen Netzwerk Truth Social habe Donald Trump für Donnerstag eine "große Ankündigung" in Aussicht gestellt. Statt der vermuteten News zu seiner Präsidentschaftskandidatur oder Neuigkeiten beim SPAC-Deal habe sich diese lediglich als Vorstellung der "Donald Trump Digital Trading Card Collection" herausgestellt. Fans könnten die NFTs für 99 Dollar das Stück erwerben.Ob der Zeitpunkt für ein solches Produkt mitten im aktuell herrschenden Krypto-Verfall glücklich gewählt sei, sei dahingestellt. Die Anleger jedenfalls hätten enttäuscht auf die Präsentation reagiert. Nachdem die Digital World Acquisition-Aktie am Mittwoch noch zehn Prozent zugelegt habe, habe sie am Donnerstag sechs Prozent verloren. Der Kursverfall setze sich auch am Freitag fort: Zum Handelsstart hätten die Papiere in der Spitze fast fünf Prozent nachgegeben und seien unter die 20-Dollar-Marke gefallen.Die nächste Unterstützung für den Kurs liege kurz oberhalb von 16 Dollar. Dort habe die Aktie vor der Bekanntgabe von Trumps erneutem Anlauf für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner einen Boden ausgebildet.Neben enttäuschten Erwartungen habe die Aktie nach wie vor mit den Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den Deal zu kämpfen. DER AKTIONÄR bleibt bei seiner Einschätzung: Digital World Acquisition ist kein Kauf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.12.2022)