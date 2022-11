Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Digital World Acquisition-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Digital World Acquisition-Aktie:

21,06 USD +20,48% (07.11.2022, 16:36)



ISIN Digital World Acquisition-Aktie:

US25400Q1058



WKN Digital World Acquisition-Aktie:

A3CYXD



NASDAQ-Symbol Digital World Acquisition-Aktie:

DWAC



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (07.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Blankoscheck-Unternehmens Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage für den Digital World Acquisition-SPAC, der Donald Trumps Truth Social an die Börse bringen solle, könnte rosiger sein.Das Management von Digital World Acquisition kämpfe weiter um die notwendige Zustimmungsquote von 65 Prozent für eine zwölfmonatige Fristverlängerung, um die Fusion mit Trump Media & Technology Group, dem Unternehmen hinter dem Social Media-Dienst Truth Social, unter Dach und Fach zu bringen. Die ursprünglich für den 3. November geplante Aktionärsversammlung sei auf den 22. November verschoben worden. Es sei der fünfte Versuch, ausreichend Anleger zu überzeugen.An der Börse sei der Schritt am Freitag gut angekommen. Die Digital World Acquisition-Aktie habe sieben Prozent zugelegt. Am Montag schieße der Kurs nun vorbörslich weitere 28 Prozent in die Höhe. Zwischenzeitlich hätten sogar mehr als 30 Prozent zu Buche gestanden. Auslöser dürfte ein Bericht des Magazins "Politico" sein, wonach Donald Trump am 14. November seine erneute Präsidentschaftskandidatur bekannt geben könnte.Sollte Trump tatsächlich ein weiteres Mal kandidieren und Truth Social der Kanal für seine Online-Kommunikation werden, würde das der Plattform massiven Vorschub verleihen. Ungelöst seien jedoch - neben der fehlenden Zustimmung für eine Firstverlängerung - die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den Deal.DER AKTIONÄR bleibt bei Digital World Acquisition weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 07.11.2022)