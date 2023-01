Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWA) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Die Digital World Acquisition-Aktie gerate zunehmend unter Druck. Auslöser könnte ausgerechnet Donald Trump sein, dessen Trump Media & Technology Group der SPAC an die Börse bringen solle. Insidern zufolge wolle der ehemalige US-Präsident eine Exklusivitätsvereinbarung mit Truth Social nicht verlängern.Wie aus bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Dokumenten hervorgehe, habe Trump am 22. Dezember 2021 zugestimmt, für den Zeitraum von 18 Monaten sämtliche Social-Media-Inhalte zuerst auf Truth Social zu posten. Erst sechs Stunden später dürften diese von ihm und seinem Team dann auf anderen Plattformen wie Facebook oder Twitter veröffentlicht werden.Wie "Rolling Stone" nun mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen berichte, wolle der Ex-Präsident die am 22. Juni 2023 auslaufende Vereinbarung nicht fortführen. Für Truth Social und die Bestrebungen, die Plattform zu einem relevanten Player im Social-Media-Sektor aufzubauen, käme der Verlust der Exklusivität einem Super-GAU nahe. Ende Dezember 2022 habe die Plattform gerade einmal zwei Millionen aktive Nutzer gehabt. Zum Vergleich: Alleine dem seit November wieder entsperrten Twitter-Account von Donald Trump würden 87,7 Millionen Nutzer folgen.Der Deal - und damit auch die DWA-Aktie - hätten seit bald einem Jahr immer wieder mit Widrigkeiten zu kämpfen. Neu sei, dass nun auch Donald Trump selbst den Erfolg zu torpedieren scheine.DER AKTIONÄR rät weiter dazu, einem Bogen um die Digital World Acquisition-Aktie zu machen, die seit ihrem Höchststand bereits 86 Prozent verloren hat, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 25.01.2023)