SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) presche vorne weg mit seiner für deutsche Verhältnisse überwältigenden Marktkapitalisierung von 212 Milliarden Euro. Die Aktie sei in den letzten acht Wochen um 23,61% gestiegen. Der DAX schaffe seit Jahresanfang 5% Plus. Alleine der SAP-Anstieg habe daran einen Anteil von 375 Punkten oder 42,5%. Oder anders gesagt: Ohne SAP sähe der DAX relativ blass aus.



Weiter gehe es mit der Nummer 2: Die Siemens-Aktie (ISIN DE0007236101 / WKN 723610) habe 19,3% Anteil am DAX-Anstieg seit Jahresanfang. Mercedes (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) habe 13,7% Anteil, Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) 12,2% und die Aktie der Münchner Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) 11% Anteil. Zähle man alles zusammen, so würden alleine diese fünf Aktien für 98,7% Anteil am bisherigen DAX-Anstieg in diesem Jahr sorgen. Viele der 26 Index-Aktien, die bisher hätten zulegen können, würden nur einen minimalen Anteil am Zuwachs liefern, und dann müsse man ja noch die 14 Aktien dagegen rechnen, die einen negativen Beitrag geleistet hätten.



So eindeutig sei die Lage nicht. Der "breite" Anstieg im DAX sei nicht vorhanden. Derzeit seien es wenige Schwergewichte, die in diesem Jahr die Rally im DAX befeuern würden. SAP dürfte dank guter Quartalszahlen ab dem 24. Januar und dank der Tech-Euphorie in den USA einen guten Lauf haben, was dem DAX derzeit eine richtig gute Rückendeckung verleihe. Andere Konzerne wie Siemens oder Airbus, die ebenfalls einen guten Push für den Index darstellen würden, würden einen weit überwiegenden Teil ihrer Geschäfte außerhalb Deutschlands machen. Von daher sei es nachvollziehbar, dass der DAX auf Rekordochs laufe, während die Konjunktur in Deutschland schwächele. (29.02.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im DAX wird derzeit fast täglich ein neues Rekordhoch erreicht, so die Experten von XTB.Heute gehe es weiter mit dem Rekord bei 17.641 Punkten. Es gebe auch Verlierer wie RWE oder Bayer ( ISIN DE000BAY0017 WKN BAY001 ), die den DAX seit Jahresanfang negativ beeinflusst hätten. 14 von 40 Index-Aktien seien in den letzten acht Wochen im Minus. Aber bei den Gewinnern, da würden fünf Aktien hervorstechen, die fast für den kompletten DAX-Anstieg in diesem Jahr verantwortlich seien.