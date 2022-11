Kreditkarte: Visa, MasterCard, Diners Club, American Express etc.

EC-Karte: Maestro, Visa Electron, Delta etc.

E-Wallets: PayPal, Skrill, Neteller

Direktüberweisung: Giropay, Sofortüberweisung

Prepaid Karten: Paysafecard

Zahlungsmethoden für das Online Casino

Was ist Paysafecard und wofür kann es angewandt werden?

Vor- und Nachteile der Paysafecard beim Online Cassino

Einzahlungen in Echtzeit

Bankdaten müssen gegenüber dem Casino nicht angegeben werden

sehr große Akzeptanz

das Paysafecard Konto kann auch online aufgeladen werden

keine Gebühren seitens des Online Casinos

Auswirkung der Zahlungsmethoden auf Online-Casinos

Casinos mit Kartenzahlung sind übliche Praxis. Die meisten akzeptieren Kartenzahlungen. Aufgrund eines britischen Gesetzes dürfen viele Buchmacher seit dem 01. April 2020 keine Kreditkartenzahlungen annehmen. Daher ist vor der Registrierung sicherzustellen, dass der Betreiber die Karte unterstützt. Daneben ist zu überprüfen, ob für Ein- und Auszahlungen seitens des Casinos Gebühren erhoben werden.



E-Wallets haben den Zahlungsverkehr im Internet grundlegend verändert. Viel Casinos akzeptieren mittlerweile diese Art der Geldüberweisung. Am bekanntesten ist hier PayPal. Der Zahldienstleister wird aufgrund seiner Sicherheit und Beliebtheit von den meisten Online Casinos akzeptiert. Es gibt unzählige Arten von E-Wallets. Im Folgenden werden kurz die drei beliebtesten dargestellt.



Bitcoin



In den letzten Jahren haben es Kryptowährungen wie der Bitcoin in den Mainstream geschafft. Spieler bevorzugen diese Zahlungsmöglichkeit, weil sie Anonymität garantiert und einfach zu benutzen ist. Sogar die britische Gambling Commission, die zu den strengsten der Welt gehört, hat den Bitcoin für das Spielen als legal erklärt. Was jedoch gegen Kryptowährungen spricht, ist die Tatsache, dass sie von vielen Schwarzmarkt-Casinos akzeptiert werden. Dies könnte möglicherweise zu strengeren Regulierungen in diesem Bereich führen.



Neteller



Eine der ersten digitalen Wallets die als Online-Zahlungsmethode und von Online-Casinos akzeptiert wurde war Neteller. Auch heute transferieren Spieler damit noch gern Geld auf ihr Spielkonto. Die Methode ist ähnlich wie PayPal gebührenfrei und fokussiert sich auf schnelle Zahlungen.



Skrill



Spieler benutzen auch sehr gerne Skrill. Früher war der Zahlungsdienstleister als Moneybookers bekannt. Er ist schon lange am Markt und genießt einen guten Ruf. Onlinebetreiber müssen sich an die Entwicklungen im Internet anpassen. Daher akzeptieren sie auch diese Zahlungen.



Fazit zu den revolutionären Zahlungsmethoden

Es gibt unzählige Zahlungsmethoden, die im Internet für den Online-Handel oder für Ein- und Auszahlungen bei Online Casinos. Dabei spielen zwei Aspekte eine große Rolle. Zum einem geht es den Verbrauchern und Spielern um Sicherheit, zum anderen um Schnelligkeit. Paysafecard ist ein Zahlungsdienstleister, der diese Eigenschaften aufweist und mittlerweile sehr verbreitet ist. Nicht jeder Onlineshop oder jedes Online Casino akzeptiert jede Zahlungsart. Hier muss sich der Spieler im Vorfeld genau informieren. Ansonsten ist noch darauf zu achten, dass keine Gebühren für die Transaktion fällig werden. Am Ende muss der Verbraucher bzw. Spieler für sich selbst entscheiden, welche Zahlungsmethode für ihn in Frage kommt und sicher ist. (28.11.2022/ac/a/m)









