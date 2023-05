Cincinnati Financial



CINF habe eine marktführende Position bei unabhängigen Versicherungsvertretern, die sich auf eine kleine Anzahl von Versicherern verlassen würden, was zu einer hohen Erfolgsquote führe. Die Ernennung von 100 neuen Vertretern pro Jahr in den letzten Jahren sollte die Einnahmen erhöhen, da CINF dazu neige, seine Gewinnrate mit neuen Vertretern innerhalb der ersten 10 Jahre zu erhöhen. Das Unternehmen könne auf ein starkes Dividendenwachstum zurückblicken, ein Investitionsfaktor, der im derzeitigen Marktumfeld gut funktioniere. Das Unternehmen verfolge eine umsichtige Anlagepolitik, und sein Anleiheportfolio decke die Verbindlichkeiten aus den Versicherungsrückstellungen mit einem gestaffelten Fälligkeitsprofil mehr als ab.



Nucor



Die Versorgungsengpässe in der Stahlindustrie während der Covid-Krise, gefolgt von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die globalen Stahlmärkte, haben den Umsatz, den operativen Gewinn und den operativen Cashflow von Nucor (ISIN: US6703461052, WKN: 851918, Ticker-Symbol: NUO, NYSE-Symbol: NUE) auf ein Allzeithoch getrieben. Zwar handele es sich um ein zyklisches Geschäft, und die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass sich das Angebot weiter entspanne und die Nachfrage leicht nachlasse, was durchaus einen Höhepunkt für das Unternehmen bedeuten könnte. Davon abgesehen habe Nucor seine Dividende über die Höhen und Tiefen des Stahlzyklus hinweg kontinuierlich gesteigert - und zwar jedes Jahr seit der Börsennotierung in den frühen 1970er Jahren. Nicht viele Unternehmen dieser Art könnten sich dessen rühmen.



PepsiCo



PepsiCo sei ein guter defensiver Titel, der sich auf den US-Verbraucher konzentriere. Das Unternehmen sei weniger von der Restaurantnachfrage abhängig als Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) und konzentriere sich auf die USA. PepsiCo verfüge über ein ausgewogenes Portfolio, eine überschaubare Verschuldung, ein starkes und vielfältiges Markensortiment und eine Rendite von 2,5%, während es im letzten Jahr zum Dividendenkönig geworden sei. Obwohl der Einstiegspunkt der Aktie nicht günstig sei und die Anleger versuchen könnten, mit dem Einstiegspreis zu liebäugeln, denke Aegon Asset Management, dass die Aktie selbst auf dem aktuellen Niveau eine Startposition wert sei.

Johnson & Johnson



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) sei ein äußerst defensives Unternehmen, das in den Bereichen Spitzenpharmazeutika, medizinische Geräte und Verbrauchergesundheit tätig sei. Diese Strategie habe es dem Unternehmen ermöglicht, die Dividende in den letzten 60 Jahren jedes Jahr zu steigern. (08.05.2023/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Aktien haben sich als eine hervorragende langfristige Anlageklasse erwiesen und sind ein wichtiger Bestandteil in der Vermögensallokation, so Mark Peden, Global Equities Investment Manager bei Aegon Asset Management.Aber angesichts des Zinsstraffungszyklus, der nur einer von mehreren wirtschaftlichen Gegenwinden sei, werde der ungezügelte Enthusiasmus für Aktien durch vorsichtigen Optimismus ersetzt. Dies spreche für eine Konzentration auf qualitativ hochwertige Einkommenstitel, die von steigenden Märkten profitieren könnten und gleichzeitig einen gewissen Schutz bieten würden, falls die Märkte ins Wanken geraten würden.Dividenden-"Aristokraten", "Könige" und "Diamanten" - von denen viele bekannte Namen seien - seien ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach Qualitätsaktien, um einem Portfolio einen royalen Touch zu verleihen. Ein Dividendenkönig sei ein Unternehmen, das seit mindestens 50 Jahren seine Dividenden erhöhe. PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) gehöre seit letztem Jahr zu dieser elitären Gruppe, während Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) und Cincinnati Financial (ISIN: US1720621010, WKN: 878440, Ticker-Symbol: CC, NYSE-Symbol: CINF) ihre Dividenden seit mehr als 60 Jahren in Folge erhöht hätten, was sie zu Dividendendiamanten mache. Nur qualitativ hochwertige Unternehmen könnten ihre Dividenden über so lange Zeiträume hinweg erhöhen. Dividenden-Aristokraten seien Unternehmen, die ihre Dividende seit mehr als 25 Jahren jedes Jahr erhöht hätten.Diese fünf Unternehmen könnten die Juwelen in der Krone eines Ertragsportfolios sein:ADP (ISIN: US0530151036, WKN: 850347, Ticker-Symbol: ADP, NASDAQ-Symbol: ADP) sei Marktführer im Bereich Gehaltsabrechnungssoftware, wachse schneller als der Markt und habe einen klaren Fahrplan zur Ausweitung der Margen. Die Aktien des Unternehmens seien aufgrund von Befürchtungen über einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verkauft worden, obwohl es Anzeichen dafür gebe, dass wir den Höhepunkt der Befürchtungen bereits überschritten hätten. Der Aktienkurs habe erhebliches Potenzial für eine Neubewertung mit einer soliden Bilanz, starken Cashflows und einer konsequenten Umsetzung, die es dem Unternehmen ermöglicht hätten, die Dividende seit 48 Jahren kontinuierlich zu erhöhen.