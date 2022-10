Aber nicht nur langfristig bleibe das TSMC-Management für das Datacenter bullish. "Wir gehen davon aus, dass unser Geschäft selbst bei einer Bestandskorrektur oder Ähnlichem weniger volatil und widerstandsfähiger sein wird, um die kurzfristigen Unsicherheiten zu überstehen", habe TSMC-Chef C.C. Wei im Rahmen des Earnings-Calls gesagt.





Für Konzerne wie AMD, die gegenüber Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) im Datacenter-Geschäft massiv aufholen und dank ihres GPU-Geschäfts über einen zusätzlichen Hebel verfügen würden, würden die langfristigen Wachstumsaussichten damit intakt bleiben. Mittelfristig trübe sich jedoch das Bild aufgrund des schwachen PC-Marktes deutlich ein.



Anleger sollten von Unternehmen mit einem hohen Engagement rund um PCs oder Notebooks aktuell einen Bogen machen - also um die Aktien Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), AMD, NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und Co. Aussichtsreich würden dagegen Chip-Entwickler bleiben, die in den Bereichen Cloud (aber auch Automotive und 5G) stark vertreten seien - also Aktien wie Microchip Technology (ISIN: US5950171042 , WKN: 886105, Ticker-Symbol: MCP, NASDAQ-Symbol: MCHP) Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) oder Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).



Hinweis auf Interessenkonflikte:



