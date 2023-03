Welche Aktien profitieren von der Cyberkriminalität?

Cloudflare

Pictet Security

Werden Aktien für Cybersecurity weiterhin im Wert steigen?

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und das merken wir in unterschiedlichen Situationen des Lebens. Immer mehr Smarthomes werden gebaut und diese bestehen aus unterschiedlichen miteinander vernetzten Geräten. Du willst natürlich, dass sie nicht von Dritten genutzt oder manipuliert werden können. Dazu gehören zum Beispiel Kameras, elektrische Rollläden oder Türschlösser mit Fingerabdruck-Sensor.



Zudem wird das Smarthome mit intelligenten Sicherheitskameras und anderen Komponenten für den Einbruchschutz ausgestattet. Alle genannten Hilfsmittel sollten bestmöglich geschützt sein. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Umsätze der Unternehmen, die Virenscanner und andere Sicherheitslösungen auf den Markt bringen, immer weiter ansteigen. Schätzungsweise wird dies auch in naher Zukunft weiterhin so sein.



Unter anderem sollten Unternehmen, die im Bereich der Wirtschaft aktiv sind, unbedingt jetzt in die IT-Infrastruktur investieren. Denn gerade dort muss die Cybersicherheit stets gegeben sein.



Warum ist Cybersicherheit so wichtig und in welchen Bereichen?

Cybersicherheit ist das A und O beim Surfen im Internet. Insbesondere, wenn Du auch sehr sensible Daten regelmäßig eingibst, wie etwa Deine Bankdaten, solltest Du sie bestmöglich schützen. Hierfür installierst Du eine smarte Firewall und einen Antivirenscanner. Dafür gibt es auf dem Markt unterschiedlichster Anbieter. Und genau diese profitieren von der derzeitigen Situation. So steigen die Umsätze und die Werte der Aktien der jeweiligen Betriebe immer weiter an.



Fazit

Wenn Du neu in Aktien investieren willst, solltest Du Dir die Angebote der einzelnen Cybersicherheits-Unternehmen einmal genauer ansehen. Da immer mehr Vorgänge im Internet stattfinden, brauchen wir einen idealen Schutz vor potenziellen Angreifern. Speziell dann, wenn Du zum Beispiel Online-Banking betreibst oder andere sensible Daten regelmäßig eingibst, sollten diese bestmöglich geschützt sein.



Viele Antivirenscanner sind kostenlos verfügbar, andere kosten hingegen ein wenig Geld. Fakt ist aber, dass Du einen solchen genauso wie eine gute Firewall auf Deinem Gerät installieren solltest. Das betrifft nicht nur den Desktop-PC oder den Laptop, sondern auch das Smartphone und das Tablet.









