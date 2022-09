Mehr Kryptowährungen

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR)

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind Technologien, die nicht nur im Gaming-Sektor immer mehr zum Einsatz kommen. Sie bringen das Potenzial mit, die gesamte Branche zu revolutionieren und tun dies bereits. Schon in den Bereichen Gaming, Marketing, E-Commerce oder Bildung kommt diese Technik zum Einsatz. Das gilt für Glücksspielangebote im Internet, denn es werden virtuelle Welten mit neuartigen 3D-Grafiken verknüpft, die die Spieler direkt in das Game versetzen können. Bei der Augmented Reality werden digitale Welten mit realen Elementen verbunden. Das bekannteste Beispiel für den Einsatz dieser Technologie ist wohl das Spiel Pokemon Go. Virtual Reality eröffnet, wie der Name schon sagt, eine alternative Welt und nicht nur einzelne Elemente, die digital dargestellt wird. Mit dem Einsatz von VR oder AR könnten Glückspielfans einfach an einem der Spieltische in Las Vegas Platz nehmen. Die Atmosphäre der Online Casinos wird authentisch und für jeden Spieler greifbar gemacht. Vor allem im Gameplay werden VR und AR eingesetzt werden. Die zwei Jahre coronabedingter Einschränkungen haben zudem mehr als eindrucksvoll unterstrichen, dass derartige Technologien für die Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es ist durchaus möglich, dass herkömmliche Technik in Zukunft durch Virtual und Augmented Reality ersetzt werden wird.



Metaverse Casinos

Metaverse Casinos bieten im Grunde ein ähnliches Programm wie die klassischen Portale an. Zum Portfolio gehören Slots oder Tischspiele wie Poker, Blackjack und Co. Dort können Casino Spiele kostenlos oder gegen eine Echtgeld-Einzahlung ausprobiert werden. Der Unterschied von Metaverse Casinos zu einem der gängigen Portale ist, dass Sportwetten zum Programm gehören. Mit wenigen Klicks können Glücksspielfans zwischen den Angeboten wechseln und nach einem Dreh am Spielautomaten Wetten auf Sportereignisse, virtuelle Sportarten oder sogar E-Sport platzieren. Mittlerweile bieten immer mehr Plattformen diese Kombination aus Sportwetten und Online Glücksspiel an. Das hat zum einen den Vorteil, dass eine größere Kundengruppe angesprochen werden kann. Zum anderen bieten sich diesen Metaverse Casinos durch die Implementierung von Sportwetten neue Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen oder potentielle Neukunden durch gezieltes Marketing anzuwerben. Im Grunde handelt es sich bei einem Metaverse Casino um eine Weiterentwicklung des klassischen Online Casinos, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.



Bonusangebote und Promotionen

Bonusangebote und Promotionen sind eigentlich kein wirklich neuer Trend, denn schon immer nutzen Online Casinos diese Deals, um neue Kunden zu begeistern. So fungiert ein Willkommensbonus mit Gratisguthaben oder einigen Freispielen als wahrer Magnet für Neukunden. Mit regelmäßigen Einzahlungsboni, Cashbacks oder weiteren Free Spins werden Bestandskunden langfristig an die Plattform gebunden. So können Spieler im Casino Freispiele bei Registrierung erhalten. Beispielsweise im Allright Casino kann man den 10€ Bonus Kode anfordern, wenn man ein Kundenkonto angelegt hat. Mittlerweile gibt es kaum ein Portal, das nicht einen oder mehrere Boni oder andere Goodies im Portfolio hat, um seine Kunden bei Laune zu halten. Für die Glücksspielfans hat dieses Buhlen um neue Spieler nur Vorteile, denn Bonusangebote werden immer umfangreicher und lukrativer. Setzt sich dieser Trend fort, erhalten Kunden von Online Casinos immer besser werdende Promotionen, denn täglich erscheinen neue Portale auf dem Markt. Um Kunden zu gewinnen, muss das Bonusprogramm besser sein als das der Konkurrenz.



Gemeinsam Spielen

Unter dem Namen "Social Gambling" schließen sich Glücksspielfans zusammen. Gemeint ist im Grunde genommen, dass man gemeinsam spielt. Die meisten Menschen kennen das Prinzip bereits zum Beispiel von Tipp-Gemeinschaften. In Online Communitys können sich Gleichgesinnte nicht nur über die neuesten Spiele, Tipps und Tricks austauschen, sondern sich zusammenschließen. Spielt man gemeinsam in der Gruppe, kann dies die Gewinnchancen erhöhen, da alle Mitglieder von den Erfahrungen des Einzelnen profitieren. In unserer immer digitalen werdenden Welt können Einzelgänger Anschluss finden. Für Neulinge im Gaming-Sektor ist "Social Gambling" eine tolle Sache, denn Hemmschwellen werden abgebaut und die Nervosität bei einem Tipp oder einem Spiel falschzuliegen sinkt. Menschen auf der ganzen Welt können so gemeinsame Casino Erfahrungen machen. Man sollte dabei die Lizenzen und die Online Casino Steuern beachten, die nicht für alle Herkunftsländer gleich sein müssen. Einige Portale sind zum Beispiel nicht von jedem Land der Welt aus erreichbar.



Spielen über die Smartwatch

Ebenso wie Virtual oder Augmented Reality halten Smartwatches immer mehr Einzug in das alltägliche Leben. Die kleinen Alleskönner können nicht nur Nachrichten empfangen, Anrufe beantworten oder Puls und Herzschlag messen, sondern man kann mit ihnen die Gaming-Welt entdecken. Zu dem Angebot, das via Smartwatch ausprobiert werden kann, gehören immer mehr Online Casinos mit Echtgeld-Auszahlung. Im Gegensatz zum Smartphone soll es die Smartwatch möglich machen, das Spielerlebnis noch zu intensivieren. Es ist außerdem notwendig, dass die auserwählte Plattform das Spielen mit der Smartwatch unterstützt. Dies ist derzeit noch nicht bei allen Portalen der Fall, da die Bildschirmgröße und Qualität immer noch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Die Uhr kann das Smartphone zudem nicht ersetzen, da man es immer noch benötigt, um sich bei dem Online Casino anzumelden und einzuloggen. Das Telefon stellt die Verbindung zwischen Smartwatch und Casinos sicher. Spielen via Smartwatch ist sicherlich ein praktischer Trend, ob er das Smartphone als Spieleplattform ersetzen kann, wird eher zu bezweifeln sein. (06.09.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Glücksspiel im Internet ist in Deutschland zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Vor allem während der Corona-Pandemie, als die Menschen viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen mussten, boten sie Spannung, Spaß und die Chance auf Echtgeld-Gewinne oder den ganz großen Jackpot. Online Casinos bringen nämlich das echte Las Vegas-Gefühl ins heimische Wohnzimmer. Im Gegensatz zu lärmenden Spielotheken haben sie den Vorteil, dass der Spieler sich ganz auf sich selbst und seinen nächsten Einsatz konzentrieren kann. Neue Sicherheitsstandards sorgen außerdem dafür, dass Slots und Tischspiele im World Wide Web so sicher geworden sind, wie noch nie. Das gilt für die getätigten Ein- und Auszahlungen. Mit immer neuen Spielen und verbesserter Technik hält der Siegeszug von Online Glücksspielen immer weiter an. Die besten Casinos wissen, wie ihre Kunden zu begeistern sind. Immer neue Promotionen und andere Features gehören fest zum Programm. Hier kommen daher die Online Casino Trends 2022, die man kennen sollte.Einer dieser Trends ist sicherlich der Einsatz von Kryptowährungen zur Zahlung in einem Online Casino. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Co. boomen weltweit nicht erst seit gestern. Immer mehr Menschen handeln mit den Kryptos, deren Wert ähnlich wie bei einer Investition in Aktien steigen oder fallen kann. Vor allem der Bitcoin ist in aller Munde, denn der Kurs dieser Kryptowährung wächst seit seiner Markteinführung quasi ohne Unterbrechung. Immer mehr Portale bieten Kryptos als Zahlungsmittel im Internet an. Nicht nur zur Einzahlung, auch zur Auszahlung im Online Casino können sie genutzt werden. Zahlungen mit Kryptowährungen gehen oft schneller und sind günstiger als die klassischen Dienste wie Kreditkarten oder Banküberweisungen. Gebühren fallen in der Regel nicht an, man muss keine Transaktionskosten tragen, diese erfolgen außerdem in Echtzeit und sind 24 Stunden am Tag verfügbar. Außerdem schützt der Einsatz die Privatsphäre und garantiert ein hohes Maß an Sicherheit bei allen Zahlungsvorgängen. Transaktionen müssen nicht erst von einem externen Anbieter autorisiert werden. Um in einem Online Casino zu spielen, muss man sich lediglich eine Krypto Börse anlegen und in eine der vielen Währungen investieren. Orientieren können sich Interessenten dabei an den aktuellen Kursen.