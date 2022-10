Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Dienstleistungen steigen nach wie vor schnell an, und sie machen etwa 60% des Warenkorbs aus, der zur Berechnung der Verbraucherpreise herangezogen wird, so die Analysten von Postbank Research.



Lasse man die Sektoren Energie und Nahrungsmittel außer Acht, steige der Anteil der Dienstleistungen im Warenkorb auf ganze 72%. Der Sektor sei somit bei weitem der größte Treiber für die Kerninflation in den USA. Innerhalb des Dienstleistungssektors mache der Wohnungsbau etwa ein Drittel des gesamten Warenkorbs aus. Auch die Inflation im Wohnungsbau bleibe hoch, und die Preise für Gesundheitsdienstleistungen würden weiter ansteigen. Die Dienstleistungsinflation ohne den Energiesektor könnte sich im Jahresvergleich letztendlich zwischen 4,2% und 4,5% einpendeln, was in etwa dem derzeitigen Niveau entspreche. Da die Inflation wahrscheinlich weiterhin über dem Zielwert der FED liegen dürfte, scheine eine Zinssenkung nicht unmittelbar absehbar zu sein.



Die Inflation der Dienstleistungspreise könnte sich bei über 4% einpendeln und damit einen stärkeren Rückgang der Kerninflation verhindern. (Ausgabe vom 03.10.2022) (05.10.2022/ac/a/m)