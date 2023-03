Der Gouverneur von South Carolina habe einen Gesetzentwurf unterzeichnet, der der Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Untermarke Scout Motors staatliche Anreize in Höhe von fast 1,29 Mrd. Dollar für den Bau einer 2 Mrd. Dollar teuren Produktionsanlage für Lastwagen und Geländewagen gewähre. Das Projekt solle außerdem Steuergutschriften in Höhe von fast 180 Milliarden Dollar für die Schaffung von Arbeitsplätzen erhalten, hätten Beamte hinzugefügt. VW Scout erwarte, dass das Projekt 4.000 Arbeitsplätze schaffen und bis zu 200.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren werde. Die Aktien von Volkswagen (VOW1.DE) würden heute um fast 1,7% steigen.



Die Aktien des Energieriesen RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) würden heute mehr als 2% gewinnen, nachdem das Unternehmen seine Jahresergebnisse veröffentlicht, eine höhere Dividende angekündigt und neue Investitionsmöglichkeiten in Aussicht gestellt habe. Das Unternehmen wolle sich noch stärker im Bereich der erneuerbaren Energien engagieren. In diesem Jahr sollten 4,4 Milliarden Euro investiert werden. Außerdem habe das Unternehmen seine Dividende auf 1 Euro pro Aktie erhöht, 11% mehr als im Vorjahr.



Der Vorstand der MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) habe eine Erhöhung der Dividende auf 3,2 Euro je Aktie beschlossen und werde den Aktionären am 8. Mai einen entsprechenden Vorschlag zur Abstimmung vorlegen. Vor einem Jahr habe die Dividende bei 1,1 Euro je Aktie gelegen. Die Aktien würden heute um fast 3% steigen.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setze die in der zweiten Hälfte der gestrigen europäischen Sitzung begonnenen dynamischen Gewinne fort. Der Index teste derzeit den wichtigen Widerstand, der durch das 78,6%-Retracement gesetzt werde. (21.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstagshandel in Europa beschert den meisten Aktienindices kräftige Gewinne, so die Experten von XTB.Die Stimmung sei heute vor allem durch Berichte aus den USA aufgehellt worden, insbesondere durch das Finanzministerium, das Berichten zufolge eine unbegrenzte Einlagensicherung (über die FDIC) in Erwägung ziehe, falls sich die Bankenkrise verschärfe. Im Wirtschaftskalender für heute stünden vor allem die Rede von Lagarde, die kanadische Inflationsrate und der Bericht über die US-Hausverkäufe auf dem Programm.