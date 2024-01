In den USA stehe neben der Zinsentscheidung der US-Notenbank heutigen Abend über die weitere Geldpolitik die Berichtssaison im Mittelpunkt. Diese stehe derzeit noch am Anfang (Zählstand: 15%), hinzu kämen die anstehenden Quartalsberichte einiger der zuletzt gut gelaufenen Tech-Giganten. Nach US-Börsenschluss würden der Softwarekonzern Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) ihre Zahlen vorlegen. Im weiteren Wochenverlauf folgen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und die Facebook-Mutter Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META). Vor dem Hintergrund der US-Zinsentscheidung, bei der ähnlich wie bei der EZB keine rasche Zinssenkung erwartet werde, stünden vor allem zinssensitive Titel tiefer, allen voran der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X). Ebenso sei es dem marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ergangen, einzig der New Yorker Leitindex Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe gestern im positiven Terrain geschlossen.



Die asiatischen Börsen würden sich am heutigen Mittwoch vor allem uneinheitlich zeigen. Die Spanne reiche von einem aktuell Plus beim japanischen Topix bis zu einem deutlichen Minus beim HSI aus Hongkong. Die Flut neuer Konjunkturdaten setze sich auch heute fort: Ein weiteres Highlight würden die Inflationsdaten heute aus Deutschland und morgen aus der Eurozone darstellen. Der Januar-Wert sei in der Regel der wichtigste des Jahres: Erstens werde damit die Ausgangsdynamik für den Preisauftrieb im neuen Jahr festgelegt. Zweitens würden im Januar in vielen Ländern die regulierten Energiepreise für private Haushalte festgelegt, was die Energieinflation für das gesamte Jahr beeinflusse. Dies sei insofern von Bedeutung, als die Energieinflation in den letzten beiden Jahren der Haupttreiber der Gesamtinflation gewesen sei. Dies dürfte auch 2024 der Fall sein, wenn auch in geringerem Maße. Es gehe Schlag auf Schlag weiter: Heute Abend treffe sich, wie bereits erwähnt, der Offenmarktausschuss der US-Notenbank zur ersten Zinssitzung im neuen Jahr. Die Erwartungen seien ähnlich wie bei der EZB. Es werde keine Änderung der Leitzinsen erwartet, die Federal Funds Rate bleibe bei 5,25% bis 5,5% und der Bilanzabbau werde wie geplant fortgesetzt. Neue Prognosen würden nicht veröffentlicht. Der Fokus der Märkte liege auf Signalen zum weiteren Leitzinspfad.



Die Spannungen im Nahen Osten würden ein bestimmendes Thema am Ölmarkt bleiben. Als große Gefahr werde eine direkte Konfrontation zwischen den USA und dem Iran gesehen. Zudem habe die saudische Regierung am Dienstag die staatliche Ölgesellschaft Aramco angewiesen, ihre Pläne zur Ausweitung der Ölproduktion zu stoppen und die maximale Förderkapazität zu kappen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar habe 0,22% an Wert gewonnen. Unterdessen habe Gold gestern seinen Aufwärtstrend der vergangenen Woche fortsetzen können und notiere derzeit bei USD 2.035 je Feinunze. Der Bitcoin sei hingegen wieder schwächer nachgefragt worden und rutsche unter die Marke von 43.00 USD. (31.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Dienstag stand ganz im Zeichen makroökonomischer Veröffentlichungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vor allem in Europa seien gestern einige neue Konjunkturdaten zur Veröffentlichung angestanden. Mit einem moderaten, aber dennoch überraschenden BIP-Wachstum von 0,2% p.q. im vierten Quartal habe Österreich die Rezession verlassen können. Die Industrie habe sich stabilisiert, konsumnahe Dienstleistungen hätten ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Der Rest der Eurozone habe ein ähnlich marginales Wachstum vermelden können, der Konsens sei eigentlich von einem Nullwachstum ausgegangen. Im Nachbarland Deutschland hingegen stünden die Zeichen weiterhin auf Rezession: Die veröffentlichten Indikationen würden zeigen, dass das deutsche BIP im Vergleich zum Vorquartal um 0,3% gesunken sei, was vom Markt durchaus erwartet worden sei. Der Aktienmarkt habe die Veröffentlichung der Wachstumsdaten überwiegend positiv aufgenommen: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe seinen positiven Handelsauftakt halten können und mit einem Plus von 0,18% geschlossen. Ähnlich sei es dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Minus von 0,50% ergangen. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe zulegen können, bleibe aber mit -1,5% seit Jahresbeginn auf der Verliererseite.