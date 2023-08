Das Papier ist aber ohnehin keine laufende Empfehlung von "Der Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Dick's Sporting Goods-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dick's Sporting Goods-Aktie:

102,94 EUR -23,73% (22.08.2023, 18:22)



NYSE-Aktienkurs Dick's Sporting Goods-Aktie:

111,405 USD -24,23% (22.08.2023, 18:37)



ISIN Dick's Sporting Goods-Aktie:

US2533931026



WKN Dick's Sporting Goods-Aktie:

662541



Ticker-Symbol Dick's Sporting Goods-Aktie:

DSG



NYSE-Symbol Dick's Sporting Goods-Aktie:

DKS



Kurzprofil Dick's Sporting Goods:



Dick's Sporting Goods (ISIN: US2533931026, WKN: 662541, Ticker-Symbol: DSG, NYSE-Ticker: DKS) ist ein US-amerikanisches Einzelhandelsunternehmen für Sportartikel. Das Unternehmen wurde im Jahr 1948 von Richard Stack in Binghamton im Bundesstaat New York als Laden für Anglerbedarf gegründet. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dick’s Sporting Goods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dick's Sporting Goods Inc. (ISIN: US2533931026, WKN: 662541, Ticker-Symbol: DSG, NYSE-Ticker: DKS) unter die Lupe.Rabenschwarzer Tag für die US-Einzelhandelskette Dick’s Sporting Goods: Nach enttäuschenden Quartalszahlen und einer Prognosesenkung breche die Aktie am Dienstag im US-Handel um bis zu 25 Prozent ein. Das Management mache dafür unter anderem einen deutlichen Anstieg der Fälle von Ladendiebstahl verantwortlich.Seit drei Jahren habe der auf Sport- und Outdoor-Equipment spezialisierte US-Handelskonzern Dick’s Sporting Goods die Erwartungen der Wall Street nicht mehr verfehlt, doch diese Serie sei nun erst einmal vorbei: Mit dem jüngsten Zahlenwerk, das am heutigen Dienstag vor US-Handelsstart vorgelegt habe, habe Dick’s auf voller Länge enttäuscht.So seien die Erlöse im abgelaufenen zweiten Quartal zwar um 3,6 Prozent auf 3,22 Milliarden Dollar gestiegen, sie hätten damit aber unter den Erwartungen der Wall Street von durchschnittlich 3,24 Milliarden Dollar gelegen.Noch wesentlich deutlicher sei allerdings die Diskrepanz beim Ergebnis ausgefallen. Der Gewinn pro Aktie sei demnach um 23 Prozent auf 2,82 Dollar zurückgegangen. Hier hätten die Analysten mit durchschnittlich 3,81 Dollar fast einen Dollar mehr erwartet. Die Marge sei von 36 Prozent im Vorjahr auf nun 34 Prozent gesunken.Wie CNBC unter Berufung auf Daten von FactSet berichte, sei es das erste Mal seit fast 20 Jahren, dass der Sportartikelhändler auf erhöhten Warenschwund durch Diebstahl verweise. Wie Chairman Ed Stack dem Finanzportal in einem Interview gesagt habe, sei etwa ein Drittel des Margenrückgangs darauf zurückzuführen.Und: "Wir gehen davon aus, dass es sogar noch ein bisschen schlimmer werden könnte. Wir haben deshalb für die zweite Jahreshälfte eine etwas größere Rückstellung gebildet", so Stack. Er verweise auch auf einen Anstieg der organisierten Einzelhandelskriminalität. Dick’s versuche jedoch, dem Ladendiebstahl mit eigenem Sicherheitspersonal in den Läden und enger Zusammenarbeit mit den Behörden so gut es geht entgegenzuwirken.Darüber hinaus leide die Handelskette aber auch unter einer Schwäche im Geschäft mit Outdoor-Artikeln wie Camping-Zubehör. Das Management habe daher auch die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Statt den bisher angepeilten 12,90 bis 13,80 Dollar Gewinn pro Aktie sollten es nur noch 11,33 bis 12,13 Dollar sein. Die Bruttomarge solle aber trotzdem höher ausfallen als im Vorjahr.Die Anleger würden am Dienstag geschockt reagieren und die Aktie mit einem Minus von mehr als 20 Prozent auf die Bretter schicken. Die seit Jahresanfang aufgelaufenen Kursgewinne von zuletzt rund 24 Prozent seien damit nun wieder Geschichte.