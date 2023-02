London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

35,62 GBP -0,48% (06.02.2023, 17:35)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (06.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten von Bernstein seien im Hinblick auf das Portfolio an Markennamen langfristig sehr zuversichtlich, dass die Diageo-Aktie weiter steigen könnte. Ihr Kursziel spreche für einen möglichen Anstieg von 30 bis 35%. Das Ganze sei mit einer Kaufempfehlung garniert. Dies könnte den Kurs der Diageo-Aktie ein bisschen antreiben. Die Experten von "Der Aktionär" sind für den Konzern insgesamt positiv gestimmt. Diageo ist in unsicheren Zeiten breit aufgestellt und ist auch ein sehr interessanter Dividendenzahler, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Diageo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Diageo-Aktie:40,80 EUR 0,00% (06.02.2023, 21:05)