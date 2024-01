Börsenplätze Diageo-Aktie:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Diageo kämpfe seit Jahren mit sinkenden Margen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sei die Aktie deshalb um rund 25% gefallen. Nun der nächste Paukenschlag: Die Deutsche Bank habe die Diageo-Aktie auf "sell" herabgestuft. Die Frankfurter Bank sehe einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach Spirituosen und erwarte daher bei Diageo einen Umsatzrückgang. Erst 2026 solle es mit Umsatz und Aktienkurs wieder bergauf gehen. Die Deutsche Bank gebe für die Diageo-Aktie ein Kursziel von 24,50 GBP (28,62 Euro) an, obwohl der Titel mit einem KGV von 17 so günstig bewertet sei wie zuletzt 2014.Diageo selbst rechne beispielsweise für Lateinamerika und die Karibik mit einem Rückgang des organischen Umsatzes um mehr als 20% im ersten Halbjahr 2024. Hinzu kämen auch noch Schwierigkeiten in Schlüsselmärkten wie China und die Auswirkungen des Handelsstopps im Nahen Osten aufgrund des Konflikts in Israel.Trotz dieser Herausforderungen bleibe das Management von Diageo für die langfristige Zukunft des Unternehmens optimistisch und erwarte eine Rückkehr zu einem organischen Umsatzwachstum von 5 bis 7% für die Geschäftsjahre 2024 und 2025. Das Unternehmen sehe auch Verbesserungen in der Lieferkette, die zu ähnlichen Wachstumsraten bei Betriebsergebnis und Cashflow führen sollten.Die Aktie von Diageo befinde sich vorerst weiter auf dem absteigenden Ast. In der Nähe des November-Tiefs könnten Anleger jedoch aufgrund der charttechnischen Unterstützung und der dann noch attraktiveren KGV-Bewertung auf eine Bodenbildung hoffen, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link