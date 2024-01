Tradegate-Aktienkurs Diageo-Aktie:

33,36 EUR -0,24% (30.01.2024, 16:58)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

2.857,50 GBp +0,56% (30.01.2024, 16:44)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (30.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Der Einbruch der Nachfrage in Lateinamerika bereite Anlegern bei Diageo Kopfschmerzen. Die Aktie sei nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen zu Handelsbeginn um bis zu 4,3 Prozent eingebrochen. Im Tagesverlauf habe sie sich aber erholt und konnte das Minus komplett wettmachen.Der Umsatz von Diageo sei von Juli bis Ende Dezember zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 10,9 Mrd. Dollar zurückgegangen, habe damit aber immer noch über der Analystenschätzung von 10,8 Mrd. Dollar gelegen. Neben ungünstigen Währungseffekten sei ein organischer Nettoumsatzrückgang von 23 Prozent in Lateinamerika und der Karibik dafür hauptverantwortlich gewesen. Bereits im November habe Diageo seine Prognose reduziert und fürs erste Geschäftshalbjahr 2023/2024 ein Minus von mehr als 20 Prozent in Lateinamerika und der Karibik in Aussicht gestellt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn sei um sieben Prozent auf 3,51 Mrd. Dollar abgesackt.Die kanadische Bank RBC habe Diageo nach den Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2.500 Britischen Pence (29,20 Euro) belassen. Die Resultate des Getränkekonzerns für das erste Geschäftshalbjahr seien angesichts der Gewinnwarnung im November erfreulich langweilig, habe Analyst James Edwardes Jones geschrieben. Die mittelfristigen Ziele für das Umsatz- und operative Ergebniswachstum (EBIT) halte er aber nach wie vor für zu hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Diageo-Aktie: