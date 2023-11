Tradegate-Aktienkurs Diageo-Aktie:

32,10 EUR -13,76% (10.11.2023, 14:26)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

27,615 GBP -14,90% (10.11.2023, 14:11)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (10.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Der Kurs des britischen Konzerns, der sich bereits in den vergangenen Monaten relativ schwach entwickelt habe, rutsche am Freitag nach einer düsteren Prognose um 15% ab. Diageo rechne wegen deutlich abgeflauter Geschäfte in Lateinamerika und in der Karibik mit einem schwächeren Wachstum. Lateinamerika und die Karibik hätten im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende Juni) gut ein Zehntel des Nettogesamtumsatzes ausgemacht. Das wichtigste Segment Nordamerika mit einem Anteil von fast 40% am Gesamterlös dürfte sich weiter allmählich erholen, habe es geheißen. Für diese und andere Regionen wolle die Konzernführung die Preise weiter anheben. Das solle steigende Kosten ausgleichen.Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres habe das Management eine langsame Erholung des Umsatzes aus eigener Kraft im Vergleich zum ersten Halbjahr in Aussicht gestellt. Dabei dürfte der Betriebsgewinn organisch wachsen. An seinen Mittelfristzielen von Ende September halte die Konzernspitze fest. Kommende Woche lade Diageo zu einer Kapitalmarktveranstaltung ein.Bei Diageo laufe es im operativen Geschäft weiterhin einfach nicht rund. In dementsprechend schwacher Verfassung präsentiere sich die Aktie. Nachdem sich der Kurs in den vergangenen Wochen deutlich habe stabilisieren können, sorge der heftige Kursrutsch im heutigen Handel wieder dafür, dass sich das Chartbild erneut deutlich eingetrübt habe. Anleger sollten hier nach wie vor an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Diageo-Aktie: