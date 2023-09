Börsenplätze Diageo-Aktie:



31,73 GBP -0,84% (11.09.2023, 16:23)



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (11.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zeiten, in denen Diageo eine Bank gewesen sei, weil nun mal immer getrunken werde, seien vorerst vorbei. Die Aktie setze in der neuen Woche ihre Talfahrt fort - seit dem Hoch Ende 2021 hätten sich 22 Prozent des Börsenwertes in Luft aufgelöst. Diageo sei zwar nicht schlecht unterwegs, aber das reiche der Börse nicht.Im vergangenen Geschäftsjahr habe der Hersteller von Marken wie Johnnie Walker, Baileys oder Guinness währungsbereinigt zwar ein Umsatzplus von sechs Prozent verbucht, allerdings hätten die Analysten mit mehr gerechnet.Herausfordernd bleibe das Geschäft im wichtigen nordamerikanischen Markt. Dort seien die Erlöse im letzten Jahr um gerade einmal 0,9 Prozent auf 6,8 Milliarden Britische Pfund geklettert.Aktuell notiere Diageo bei 3.173,50 Pence und damit in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs bei 3.111 Pence. Es drohe ein zeitnaher Test der Unterstützung im Bereich von 3.060 Pence. Halte der Support nicht, könnte es bis 2.885 Pence weiter abwärts gehen.Möglicherweise helfe eine kleine Erfrischung des Produktportfolios der Diageo-Aktie auf die Sprünge. Noch aber seien die Bären am Ruder und weitere Tiefs wahrscheinlich. Diageo sei bereits vor Monaten unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link