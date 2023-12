In der neuen Handelswoche sei noch nicht viel von Weihnachtsruhe zu sehen. Zwar sei der Unternehmenskalender dünn, auf der Makroseite erwarte uns jedoch noch das eine oder andere Highlight. So würden in den USA neben der finalen Zahlen für das BIP-Wachstum im dritten Quartal Daten zum Konsum sowie zur PCE-Inflation im November erscheinen. Darüber hinaus werde mit dem Konsumentenvertrauen für Dezember ein nicht unwesentlicher Stimmungsindikator veröffentlicht werden. Beim bereits heute erscheinenden ifo-Index erwarte man hinsichtlich der Komponente für die aktuelle Lage eine leichte Verbesserung von 89,4 auf 89,8 Punkte und für die Erwartungskomponente eine Verbesserung von 85,2 auf 87,3 Punkte, was für den Geschäftsklimaindex einen Anstieg von 87,3 auf 88,5 Punkte bedeuten würde. Beim Konsumentenvertrauen erwarte man nur eine geringfügige Verbesserung von -16,9 auf -16,4 Punkte.



In Asien würden heute Morgen die negativen Vorzeichen dominieren. An den Rohstoffmärkten habe sich der Ölpreis zuletzt etwas erholt. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe sich moderat verteuert und die Hürde von USD 75 überwinden können. Weiter abwärts sei es jedoch mit dem Preis für europäisches Gas gegangen, wo die milden Temperaturen den Konsumenten in die Karten spielen würden. Gold handele weiterhin seitwärts, habe jedoch die Marke von USD 2.000 wieder zu erobern vermocht. Das vermeintliche digitale Gold habe hingegen Verluste verbuchen müssen. Der Bitcoin habe sich jedoch über das Wochenende stabilisieren können und handele mittlerweile wieder über USD 42.000.



Die Aktie von Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1) habe um mehr als 7% nachgegeben. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen habe seine Anlegerschaft mit einem mauen Margenausblick enttäuscht.



Die Großhandelskette Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO, NASDAQ-Symbol: COST) habe abermals starke Zahlen vermeldet und mit einer Sonderdividende überrascht. Die Aktie habe mit +4,4% zu den Top-Performern im S&P-Universum gezählt. (18.12.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Dezember macht seinem Ruf als starker Börsenmonat bislang alle Ehre, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Jahresendrally sei in vollem Gange und stehe mittlerweile auch auf deutlich festeren Beinen. Abseits der üblichen Verdächtigen aus dem Growth-Segment seien es zuletzt nämlich vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe gewesen, welche den Markt angetrieben hätten. Die bislang geschmähten Vertreter aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich würden in diesem Monat zu den klaren Outperformern zählen und damit die im heurigen Jahr entstandene Performancelücke verringern. Historisch falle die zweite Dezemberhälfte im Zuge einer Jahresendrally zwar meist besonders stark ins Gewicht, die namhaften Indices würden dort und da jedoch bereits stark überkauft erscheinen - eine Konsolidierung sollte also nicht allzu sehr überraschen.