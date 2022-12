Tradegate-Aktienkurs DexCom-Aktie:

102,98 EUR -0,27% (28.12.2022, 12:30)



NASDAQ-Aktienkurs DexCom-Aktie:

109,88 USD -1,40% (27.12.2022, 22:00)



ISIN DexCom-Aktie:

US2521311074



WKN DexCom-Aktie:

A0D9T1



Ticker-Symbol DexCom-Aktie:

DC4



NASDAQ-Symbol DexCom-Aktie:

DXCM



Kurzprofil DexCom, Inc.:



DexCom, Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) ist ein Unternehmen für Medizinprodukte. DexCom fokussiert sich auf das Design, die Entwicklung und die Vermarktung von CGM-Systemen (Continuous Glucose Monitoring) für die ambulante Verwendung durch Menschen mit Diabetes und für die Nutzung durch Gesundheitsdienstleister. Die Produkte von DexCom bestehen aus DexCom G4 PLATINUM und DexCom G5 Mobile. DexCom vermarktet sein CGM-System der fünften Generation. (28.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DexCom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DexCom Inc. (ISIN: US2521311074, WKN: A0D9T1, Ticker-Symbol: DC4, NASDAQ-Symbol: DXCM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gegenüber dem schwachen Gesamtmarkt hätten sich die meisten Pharma- und Biotech-Aktien 2022 recht stabil halten können. Auch für das US-Unternehmen DexCom, das Glucosesensoren für Diabetes-Patienten entwickele, sei es glimpflich ausgegangen. Nach der Korrektur im Frühjahr sei die Aktie nun im Erholungsmodus. Das sei jetzt noch möglich und so könnten Trader profitieren.Mitte 2022 hätten Anleger aufatmen können. Nachdem die DexCom-Aktie gedroht habe, noch weiter abzurutschen, sei ihr schließlich der Rebound geglückt. Sie habe die Zone um 77 Dollar erfolgreich zurückerobert und sei seitdem über 50 Prozent geklettert.Nachdem die massiven Hürden an der 100-Dollar-Marke sowie am GD50 bei 101,85 Dollar überschritten worden seien, ringe der Titel nun den Widerstandsbereich um 110 Dollar. Könne auch diese Zone nachhaltig überwunden werden, lägen die nächsten Ziele am Zwischenhoch 134,76 Dollar, darüber am Rekordhoch bei 164,86 Dollar. Die Aktie hat damit ein weiteres Gewinnpotenzial von 50 Prozent, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur DexCom Inc. (Analyse vom 28.12.2022)Börsenplätze DexCom-Aktie: