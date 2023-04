Die Dominanz vieler multinationaler US-Unternehmen, insbesondere im Technologiesektor, habe in Verbindung mit der Stärke des Dollars die Marktkapitalisierung von US-Aktien im Vergleich zu anderen Märkten erhöht. Ende Januar 2023 habe die Gewichtung von US-Aktien im MSCI World Index bei fast 70% gelegen, nachdem sie vor etwas mehr als zehn Jahren noch bei weniger als 50% gelegen habe.



Da sich die Anleger in vielen Märkten zunehmend von inländisch geprägten Portfolios abwenden und einen Korb internationaler Aktien halten würden, und viele sich an Indices wie dem MSCI World Index orientieren würden, dürfte dies zu einem erheblichen Anstieg des US-Dollar-Risikos geführt haben. In Großbritannien beispielsweise hätten die Pensionsfonds Ende 2021 nur 25% ihres Aktienrisikos in britischen börsennotierten Aktien gehalten.



Obwohl die Stärke des Dollars den Anlagerenditen derjenigen, die sich in den letzten zehn Jahren ungesichert engagiert hätten, Auftrieb gegeben habe, bestehe das Risiko, dass der Dollar zu einem erheblichen Gegenwind für die Renditen werden könnte, wenn er sich in den kommenden zehn Jahren wieder auf historische Durchschnittswerte abschwäche.



Obwohl US-Anleger von der Dominanz der US-Märkte profitieren würden, da dies ihren Bedarf an Investitionen in Übersee begrenze, sei das internationale Engagement mit etwa 15% bis 20% des Gesamtvermögens immer noch beachtlich. Da der DXY seit der globalen Finanzkrise von seinem Tiefpunkt bis zu seinem Höhepunkt um etwa 50% gestiegen sei, werde deutlich, dass das Währungsrisiko selbst für US-Anleger von Bedeutung sei.



Obwohl höhere Renditen einen größeren Spielraum für die Wiederherstellung historischer Beziehungen zwischen Anleihe- und Aktienkursen bieten sollten, hätten die Erfahrungen in diesem Zeitraum einige Manager veranlasst, über die Anleihemärkte hinaus nach alternativen Diversifizierungsquellen zu suchen. Währungsbasierte Strategien, die entweder versuchen würden, die Beziehung zwischen den Währungsmärkten und anderen Anlageklassen zu nutzen oder unabhängig davon Renditen zu erwirtschaften, könnten diese Rolle erfüllen - und damit potenziell alternative Diversifizierungsquellen in einer Welt bieten, in der traditionelle Vermögenswerte in Zukunft möglicherweise nicht mehr so zuverlässig seien. (12.04.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Viele moderne Anleger betrachten die heutigen Devisenmärkte mit ihrer großen Bandbreite und den reibungslosen Transaktionen als die Norm, so Francesca Fornasari, Leiterin Währungen bei Insight Investment.Es sei jedoch wichtig, die Märkte durch die Brille der Geschichte zu betrachten, da sich diese relativ neue Anlageklasse ständig weiterentwickle. Obwohl die Ansätze für das Währungsmanagement immer ausgefeilter geworden seien, seien nicht alle Anleger auf dem neuesten Stand der Möglichkeiten. Einige würden in der Geschichte stecken bleiben und vereinfachte Strategien verfolgen. Eine Konzentration auf einfache Strategien wie Carry-Strategien könne jedoch wenig zur Diversifizierung des Portfolios beitragen. Carry-Strategien würden in der Regel gute Ergebnisse erzielen, wenn die Risikoaktiva nach oben tendieren würden, würden aber bei Marktkorrekturen deutlich schlechter abschneiden, was die Volatilität des Portfolios noch verstärke.Mit einem besseren Überblick darüber, was die Devisenmärkte antreibe, könne eine Reihe verschiedener Strategien eingesetzt werden. Für Anleger, die in der Lage seien, taktische Positionen einzunehmen, seien die Devisenmärkte nicht nur eine potenzielle Alpha-Quelle, sondern würden sich zu einem neuen Instrument der Portfoliodiversifizierung entwickeln. Relative-Value-Trades böten potenzielle Möglichkeiten, Alpha zu generieren, das nicht mit anderen Anlageklassen korreliere, während einige Währungen aufgrund ihrer Eigenschaften potenziell davon profitieren könnten, wenn Risikoaktiva nach unten drehen würden.