Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Wiedereröffnung Chinas kurbelt die Nachfrage nach Rohstoffen wie Basismetalle, Eisenerz, Erdgas, Edelmetalle und Kohle an, allesamt wichtige Exporterzeugnisse für Länder wie Australien, Brasilien, Chile, Peru, Kanada und Norwegen, so die Analysten von Postbank Research.



Das sei für die Währungen dieser Länder positiv, die auch als "Rohstoffwährungen" bekannt seien. Die Anreizmaßnahmen für den Immobiliensektor und das Ende des Einfuhrverbots für australische Kohle nach China würden die Nachfrage ebenfalls anheizen, auch wenn unklar bleibe, ob die chinesischen Versorgungsunternehmen bereit seien, die teurere australische Kohle einzusetzen. Außerdem würden Kanada und Norwegen bei Öl und Erdgas zu den weltweit führenden Erzeugern und Exporteuren gehören und mit dem Ende der Null-Covid-Politik in China werde ein Anstieg der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen erwartet, was wiederum die globalen Nachfrageprognosen und die Preise ankurbeln sollte.



Rohstoffwährungen dürften von höheren Rohstoffpreisen profitieren, die durch den Nachfrageoptimismus aufgrund der Öffnung Chinas gestützt werden, so die Analysten von Postbank Research. (23.01.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Platin



mehr >