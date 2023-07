Wer in dieser Zeit einen Schutz gegen die Wechselkursverluste suche, möge in Gold eine zeitlose Lösung sehen. Denn angesichts von Inflation, weltpolitischen Umbrüchen und technologischer Disruption stehe für viele Anleger der Schutz des Vermögens an erster Stelle. Auch die Schwellenländer würden hier Möglichkeiten bieten. Dort seien die Inflationsraten niedriger als in vielen westlichen Ländern - was an sich schon eine Abweichung von den historischen Trends sei. Anleihen aus Schwellenländern würden in lokalen Währungen Renditen von etwa 7 bis 8% bieten. Sie würden damit attraktive Diversifizierungmöglichkeiten im Anleihenportfolio bieten.



Anleger, die darüber hinaus einen direkten Beitrag zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels leisten möchten, insbesondere in Regionen wie Afrika, Lateinamerika und Asien, könnten zudem einen Anteil Microfinance ins traditionelle Multi-Asset-Portfolio aufnehmen. Microfinance könne stetige Renditen von etwa 4 bis 5% bieten und das tägliche Leben von Einzelpersonen und kleinen Unternehmen in den Zielländern verbessern.



Da sich die Welt weiter in Richtung Multipolarität entwickeln werde, rechne Yves Ceelen auch für die kommenden Jahre mit einem schwierigen Umfeld, in dem die Schwankungen zunehmen dürften. Volatilität eröffne jedoch Chancen, und diese Chancen würden sich in einen Mehrwert für Anleger verwandeln lassen. (17.07.2023/ac/a/m)





Mit China und Indien entstünden neue Machtzentren und an die Stelle des einstigen Dualismus zwischen West und Ost trete eine komplexere, multipolare Weltordnung. In dieser entstünden neue Allianzen und Blöcke, wie die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China), deren Ziel es sei, die Abhängigkeit vom US-Dollar und vom US-dominierten Swift-Zahlungssystem zu verringern. Dabei handele es sich um eine kontinuierliche Abkehr und keinen plötzlichen Bruch. Noch immer seien rund 70% der weltweit ausstehenden Schulden in Dollar denominiert. Und zum Glück für den USD würden die höheren Zinsen einen gewissen Schutz vor inflationsbedingter Währungserosion bieten.