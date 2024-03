Was ist Bitbot?

Eroberung des Telegram-Handelsroboter-Marktes

Institutionelle Tools für normale Trader

Bitbot bietet eine Reihe von Funktionen auf institutionellem Niveau, die die Rentabilität seiner Nutzer erhöhen. Dazu gehört eine wertvolle Copy-Trading-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, die Trades der erfolgreichsten Trader zu imitieren, was für Anfänger sehr hilfreich ist.



Darüber hinaus gibt es ein Sniping-Tool, das mithilfe künstlicher Intelligenz Coins mit niedrigem Wert erkennt, bevor deren Preis in die Höhe schnellt. So können Bitbot-Händler früh einsteigen und später hohe Renditen erzielen.



BITBOT-Inhaber erhalten eine prozentuale Beteiligung an den Handelserlösen und haben Zugang zu exklusiven Vergünstigungen und Airdrops. Darüber hinaus erhalten sie im Rahmen eines ausgezeichneten Empfehlungsprogramms lebenslang 15 % der Gebühren ihrer eingeladenen Kunden.



Bitbot bietet das beste Handelserlebnis auf Telegram und ist auf dem besten Weg, den Sektor zu dominieren. Bitbot ist die am schnellsten wachsende Kryptowährung in der Nische und gewinnt online immer mehr an Attraktivität. Die Zahl der Follower auf X hat die 100.000-Marke überschritten und der offizielle Telegram-Kanal hat mehr als 6.000 Mitglieder. Das Projekt befindet sich derzeit in der 4 Presale Phase mit 300 Millionen Token zum Verkauf.



Bitbot Preisvorhersage

Die Sicherheit von Bitbot verleiht ihm ein enormes Potenzial. Es überrascht nicht, dass Bitbot die am schnellsten wachsende Kryptowährung in Deutschland ist.



Bitbot wird derzeit bei $0,0116 gehandelt und erfahrene Krypto-Analysten prognostizieren einen Anstieg um das 100-fache aufgrund mehrerer Indizien. Dazu gehört vor allem der wachsende Einfluss des Telegram Trading Bots. Mit der zunehmenden Verbreitung von Krypto beabsichtigt Bitbot, sich an die Spitze dieses mächtigen Sektors zu setzen und einen beträchtlichen Teil des Marktes zu dominieren, der laut CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung von rund 0,4 Milliarden US-Dollar aufweist.



Darüber hinaus sind Telegram Trading Bots dafür bekannt, dass sie nach ihrer Markteinführung spektakulär an Wert gewinnen. Unibot verzeichnete trotz seiner Sicherheitslücke einen Anstieg um das 200-fache gegenüber dem Preis zu Beginn der Presale und erreichte wenige Monate nach seiner Einführung ein Allzeithoch von über 200 Dollar. Angesichts der überlegenen Sicherheit und der ausgefeilten Handelstools hat Bitbot das Potenzial, diese Leistung zu wiederholen und sogar zu übertreffen.



Die am schnellsten wachsende Kryptowährung in Deutschland

Der Kryptowährungsmarkt befindet sich im Aufwärtstrend. Bitbot zeichnet sich dadurch aus, dass es eine dringend benötigte Lösung für ein weit verbreitetes Sicherheitsproblem bietet und erwartet, den Telegram-Handelsmarkt zu dominieren. Diese Absicht wird durch hochmoderne Handelstools ergänzt, die Bitbot zur ersten Wahl für den Handel auf Telegram machen.



Das Projekt hat ein enormes Potenzial und ein 100-facher Gewinn ist durchaus möglich. Der Coin befindet sich noch im Presale, wobei 300 Millionen Token zu einem Preis von $0,0116 zum Verkauf stehen. Und wenn der Coin an die Börse geht, könnte der prozentuale Gewinn für frühe Investoren in die Höhe schnellen. (01.03.2024/ac/a/m)



Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag von Bitbot. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







