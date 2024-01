Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nun ist es amtlich. Das Statistische Bundesamt geht nach ersten Berechnungen von einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 um 0,3 Prozent aus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.In einer von diversen Unsicherheitsfaktoren - von stark gestiegenen Preisen über geopolitische Konfliktfelder bis zu erneuten Belastungen von Lieferketten durch die Umfahrung des Roten Meeres - geprägten Zeit, würden weitere Schwächen des Wirtschaftsstandorts umso schwerer wiegen. Allen voran seien es altbekannte Themen wie die Bürokratie und langwierige Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren, die unternehmerische Zukunftsentscheidungen erschweren würden. Hinzu kämen mit immer gravierenden Folgen die Entscheidungsschwäche und der fehlende langfristige Zukunftsplan der Bundesregierung im Zusammenhang mit einem dogmatischen Festhalten an der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form. Eine direkte Folge dieser Konzeptlosigkeit sei eine deutlich zunehmende Frustration vieler bzgl. der politischen Ausrichtung und der wirtschaftlichen Perspektiven skeptischer Bevölkerungsteile, die sich aktuell in Streiks und Blockaden äußere. Der Versuch die Wogen zu glätten, reiße allerdings neue Löcher auf, die die Zukunftsfähigkeit des Standorts weiter untergraben würden.Es werde immer offensichtlicher, dass Deutschland einen positiven emotionalen Ruck brauche, um die anstehenden Aufgaben zuversichtlich anzugehen. Solange dieser aber nicht absehbar sei, hänge die Wirtschaft weiter am Tropf des Außenhandels. Vor diesem Hintergrund seien die zur Veröffentlichung anstehenden Daten aus China zur Entwicklung der Anlageinvestitionen, der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion besonders wichtig. Denn nur eine dynamischere Belebung der chinesischen Wirtschaft könnte den deutschen Exportmotor wieder ankurbeln. Wenn man es Sicht der Kapitalanleger positiv sehen möchte, dann dürfte die anhaltende wirtschaftliche Schwäche zumindest den Inflationsdruck weiter senken und der EZB im Laufe des ersten Halbjahrs 2024 erste Leitzinssenkungen ermöglichen. (16.01.2024/ac/a/m)