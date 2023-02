Hamburg (www.aktiencheck.de) - China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Im Dezember 2022 habe sich die Summe aus deutschen Exporten und Importen nach bzw. aus China auf 21,1 Mrd. Euro belaufen. Auf die USA seien 20 Mrd. Euro entfallen. Während in die USA mit 12,3 Mrd. Euro das größte Exportvolumen geliefert worden sei, seien aus China mit 13,5 Mrd. Euro oder rund 11,5 Prozent der gesamten deutschen Importe die meisten Waren importiert worden. Zwar falle die gesamtwirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China - laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft - nur gering aus, allerdings wären bei Störung der Handelsbeziehungen bei einzelnen Rohstoffen, Medikamenten und Vorprodukten erhebliche Versorgungslücken zu befürchten. Zumal im Falle einer politischen Eskalation auch Taiwan vom internationalen Handel abgeschottet werden könnte. Aufgrund der bestehenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten in beide Richtungen sei kurzfristig mit keiner drastischen Verschlechterung des Verhältnisses Chinas zum Westen zu rechnen. Grundsätzlich wolle jedoch auch China die Abhängigkeit zu Europa und den USA reduzieren. So sei bereits vor Jahren im Rahmen der "dual circle strategy" eine Stärkung der Inlandsnachfrage und eine Fokussierung des Außenhandels auf die Region Südostasien festgelegt worden. Andererseits sollte sich Deutschland aufgrund des starken Fokus auf exportorientierte Industrien für den Erhalt eines hohen Grades Internationaler Arbeitsteilung stark machen, dann darauf basiere das volkswirtschaftliche Geschäftsmodell. Zudem seien intensive geschäftliche Beziehungen der beste Weg, einen zielführenden Dialog über die Lösung globaler Problemfelder, wie bspw. der Begegnung des Klimawandels oder geopolitischer Spannungen, zu führen. (28.02.2023/ac/a/m)





