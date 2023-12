Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit ein bisschen gutem Willen kann man aus dem HCOB PMI® Exportbedingungen Deutschland einige positive Nachrichten ableiten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.In allen wichtigen Exportsektoren sei die Auftragslage weiter rückläufig und werfe einen Schatten auf Schlüsselbereiche. Bei den Maschinenbaugütern, die besonders stark gelitten hätten, habe sich der Abschwung in zwei aufeinanderfolgenden Monaten leicht abgeschwächt. Ein ähnlicher, wenn auch weniger ausgeprägter, Trend sei in der Automobilbranche zu beobachten. Trotz dieser Nuancen würden beide Sektoren mit einem rapiden Auftragsrückgang kämpfen, was darauf hindeute, dass es noch zu früh sei, von einer Erholung zu sprechen. Dies sei erst in der ersten Hälfte des nächsten Jahres zu erwarten, unterstützt durch einen angenommenes Ende der Zinserhöhungen und wahrscheinlich einer gewissen Entspannung auf den Energiemärkten.Die Schwellenländer, die bis Oktober fünf Monate in Folge die deutsche Exportindustrie belastet hätten, hätten nun die 50-Punkte-Schwelle überschritten. Das bedeute jedoch nicht, dass sich diese Länder sofort in ein Zugpferd für Deutschland verwandeln würden. Während die Analysten davon ausgehen würden, dass sich das globale Wirtschaftswachstum im Durchschnitt aller Sektoren im nächsten Jahr abschwächen werde, sei das Verarbeitende Gewerbe nach ihrer Prognose in der Lage, weltweit aus seiner Rezession zu kommen und der deutschen Exportindustrie positive Impulse zu geben. (12.12.2023/ac/a/m)