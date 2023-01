Zur Produktion von grünem Wasserstoff brauche es neben erneuerbaren Energien auch Elektrolyseure. Mit Nel stamme einer der größten Hersteller dieser Geräte aus Norwegen. Auch Hexagon Purus, eine Tochtergesellschaft von Hexagon Composites, habe gute Chancen, dass durch eine intensive Wasserstoff-Partnerschaft zwischen Norwegen und Deutschland die Wasserstoff-Hochdruckbehälter und -Systeme des Unternehmens noch stärker nachgefragt würden.



Wasserstoff bleibe in Europa und darüber hinaus in aller Munde. Unter den Einzelwerten seien für den "Aktionär" nach wie vor langfristig die Papiere von Hexagon Purus und Nel einen Blick wert. Wer breit gestreut am europäischen Wasserstoff-Aufschwung partizipieren will, greift zum Indexzertifikat (WKN DA0AA0) auf den E-Wasserstoff Europa-Index, in dem auch die beiden Titel vertreten sind, so Michel Doepke.



Mit Material von dpa-AFX



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen. (04.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutschland und Norwegen wollen im nächsten Jahrzehnt die Voraussetzungen für bedeutsame Wasserstoffimporte schaffen, so Michel Doepke von "Der Aktionär".Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wolle bei seiner Reise nach Norwegen in dieser Woche eine gemeinsame Erklärung zum Thema unterzeichnen. Davon könnten vor allem norwegische Wasserstoff-Unternehmen wie Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) oder Hexagon Purus (ISIN NO0010904923/ WKN A2QKGG) profitieren.Der Grünen-Politiker führe dort am Donnerstag und Freitag politische Gespräche und treffe Wirtschaftsvertreter. Dabei würden Norwegen und Deutschland nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vom Dienstag ihre Absicht bekräftigen wollen, bis 2030 eine großflächige Versorgung mit Wasserstoff mit der notwendigen Infrastruktur von Norwegen nach Deutschland sicherzustellen.