Frankreich:

- Verarbeitendes Gewerbe: 50,8 gegenüber 49,7 erwartet (49,2 zuvor)

- Dienstleistungen: 49,2 vs. 49,9 erwartet (49,5 vorher)



Deutschland:

- Verarbeitendes Gewerbe: 47,0 vs. 47,8 erwartet: (47,1 vorher)

- Dienstleistungen: 50,4 vs. 49,6 erwartet (49,2 vorher)



Die Aufwärtsbewegung beim EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) sei nach der Veröffentlichung der deutschen Konjunkturdaten vollständig zunichte gemacht worden. Der DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe einen großen Teil der Gewinne wieder abgegeben, notiere aber weiterhin leicht über dem Niveau vor der Veröffentlichung der Daten.



EUR/USD habe nach der Veröffentlichung der deutschen PMI-Daten einen Rückschlag erlitten und nähere sich der Unterstützungszone bei 1,0860 (Quelle: xStation5 von XTB).



