China habe sich zwar stetig für ausländische Investitionen geöffnet, und zahlreiche deutsche Unternehmen würden ehrgeizige Expansionspläne verfolgen, indem sie kräftig in den chinesischen Markt investieren würden. Dennoch bleibe ein bemerkenswerter Fakt bestehen: Deutschland importiere mehr aus China, als es in das Land exportiere. Dies habe zur Folge, dass die Importabhängigkeit stetig wachse und ein Handelsdefizit entstehe.



Die deutsche Wirtschaft sei stark auf chinesische Zwischenprodukte angewiesen, insbesondere bei lebenswichtigen Ressourcen wie seltenen Erden, die in Branchen wie Elektronik, Batterien und Elektrofahrzeugen unentbehrlich seien. China leide unter einer Immobilienkrise, die das Vertrauen der Investoren und das angestrebte Wirtschaftswachstum von 5% gefährde. Der Hang Seng Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) verzeichne einen beunruhigenden Rückgang von über 20%.



Trotz eingeleiteter Konjunkturmaßnahmen und Lockerung der Immobilienpolitik bestünden erhebliche Zweifel an der chinesischen Wirtschaftsstabilität, was potenziell globale Auswirkungen habe. Zusätzliche Maßnahmen seien erforderlich, um das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. China bleibe ein wichtiger Absatzmarkt mit großem Investitionspotenzial, dennoch könne eine Diversifizierung der Geschäftsbeziehungen und Investitionen in andere Länder die Abhängigkeit verringern. (18.10.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Deutschland befindet sich in einer tief verwurzelten Abhängigkeit von China, die sich besonders in der Automobilbranche zeigt, so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro.Giganten des DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) wie Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) und Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) würden beachtliche 15% ihres Umsatzes in der Volksrepublik erwirtschaften. Dies berge die bedeutende Gefahr, dass Schwankungen in Chinas Wirtschaft unmittelbare Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft hätten.