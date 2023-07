Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft stagnierte im zweiten Quartal 2023, wie das Statistische Bundesamt in seiner Schnellschätzung gerade mitteilte, so die Analysten der NORD LB.



Danach sei das BIP preis-, saison- und kalenderbereinigt im Monatsvergleich unverändert geblieben. Gegenüber dem Vorjahresquartal gebe es demnach preisbereinig ein Minus von 0,2%. Insgesamt sei das eine kleine negative Überraschung, wenngleich eine Revision der Daten seit 2019 eine etwas flachere Rezession des Winterhalbjahres 2023 zeige. Vor dem Hintergrund der zuletzt eingegangen negativen Stimmungs- und Frühindikatoren habe sich der Ausblick für das zweite Halbjahr weiter eingetrübt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschlands Wirtschaftswachstum 2023 doch noch in den positiven Bereich drehe, dürfte nun gegen Null tendieren. Auf europäischer Ebene habe hingegen Frankreich sehr solide Wachstumsraten gemeldet, die die eher durchwachsenen Zahlen aus Spanien und Österreich relativieren würden, so dass das Wachstum in der Eurozone weiter über Null liegen dürfte. Aus geldpolitischer Sich würden sich keine Änderungen ergeben. (28.07.2023/ac/a/m)





