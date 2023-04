Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich - gemessen am ifo-Geschäftsklima - abermals verbessert, so die Analysten der DekaBank.Bei den Geschäftserwartungen erleben wir weiterhin eine Rekalibrierung der zu pessimistischen Geschäftserwartungen, die mögliche Probleme noch verdeckt, so die Analysten der DekaBank. Insbesondere die Folgen des starken Zinsanstiegs seien bislang nur in Teilen der Wirtschaft zu spüren.Alles in allem zeichne die April-Erhebung des ifo-Geschäftsklimas das Bild einer moderaten Konjunkturerholung, die aber unverändert mit zahlreichen Risiken verknüpft sei. (24.04.2023/ac/a/m)