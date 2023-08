Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Schwung hat das ifo Geschäftsklima den vierten Rückgang in Folge hingelegt, so die Analysten der DekaBank.Ähnlich wie bei den Einkaufsmanagerindices seien die Dienstleister der große Verlierer im August. Lageeinschätzung und Erwartungen hätten dort am stärksten nachgegeben.Seit nunmehr fünf Quartalen erlebe Deutschland ein konjunkturelles Siechtum, mal etwas über der Nulllinie, mal etwas darunter. Und diese Entwicklung sei noch nicht zu Ende. Deutschland müsse den konjunkturellen Sicherheitsabstand zur Nulllinie vergrößern. Dazu bedürfe es einer neuen Reformagenda zur Steigerung der ökonomischen Fitness. (25.08.2023/ac/a/m)