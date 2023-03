Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März überraschend deutlich aufgehellt, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe auf 93,3 Punkte und damit den höchsten Stand seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zugelegt. Vor allem die Geschäftserwartungen würden positiver ausfallen, aber auch die aktuelle Lage werde besser eingeschätzt als im Vormonat. Damit würden die deutschen Unternehmenslenker auch den jüngsten Marktturbulenzen rund um einige internationale Banken trotzen. Die Stimmungsaufhellung ziehe sich durch alle Branchen, vor allem in den deutschen Schlüsselindustrien nehme der Optimismus zu. Selbst hinter eine technische Rezession müsse man inzwischen ein Fragezeichen setzen, auf jeden Fall spreche aber derzeit alles für eine ab dem Frühjahr wieder höhere Konjunkturdynamik. Dem stehe jedoch eine mittelfristig zu erwartende Dämpfung durch die geldpolitische Straffung entgegen. Dennoch werde die EZB wohl auch im Mai ihren Kurs vorsichtig fortsetzen, zu hartnäckig zeige sich noch die (Kern-)Inflation. (27.03.2023/ac/a/m)





