Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich zum vierten Mal in Folge verbessert, so die Analysten der DekaBank.Wir erleben derzeit eine Rekalibrierung der Geschäftserwartungen, so die Analysten der DekaBank. Die Unternehmen würden ihre viel zu pessimistischen Erwartungen an die realen Gegebenheiten anpassen. Die Stimmungsverbesserung sei aber kein Vorbote einer stürmischen Erholung! Ihre Geschäftslage die Unternehmen dagegen - ausgesprochen realistisch - als leicht rezessiv beurteilen.Alles in allem stehe die Februar-Erhebung des ifo-Geschäftsklimas im Einklang mit einer milden Rezession im Winterhalbjahr. (22.02.2023/ac/a/m)