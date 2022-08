Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich unwesentlich um 0,1 Punkte verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.



Bei auf Rezessionsniveau weitgehend stagnierenden Geschäftserwartungen habe sich die Lagebeurteilung weiter etwas eingetrübt. Die Tendenz zu abnehmenden angebotsseitigen Beeinträchtigungen der Unternehmen und zu verstärkten Problemen auf der Nachfrageseite habe sich fortgesetzt. Alles in allem verdichte sich das Bild, dass Deutschland in eine Rezession rutschen werde. Die Geschäftserwartungen würden dies schon länger andeuten, die Lagebeurteilung entwickele sich allmählich auch in diese Richtung. (25.08.2022/ac/a/m)





