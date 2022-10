Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im Oktober geringfügig um 0,1 Punkte verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.Die Stabilisierung der Geschäftserwartungen sei eine gute Nachricht, das Niveau sei aber weiter beängstigend schlecht. Die Lagebeurteilung sei aktuell gemessen an den Belastungen noch hoch, doch der Weg nach unten sei schon vorgezeichnet. Die Unternehmen würden derzeit zunehmend von der Nachfrage- und der Kostenseite in die Zange genommen.Deutschland schlittere in die Rezession. Das sei der äußerst seltene Fall einer Rezession mit Ansage. (25.10.2022/ac/a/m)