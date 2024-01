Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar überraschend deutlich eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 85,2 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit Mitte 2020 gesunken. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen würden deutlich negativer beurteilt. Die Liste der Belastungsfaktoren sei in den vergangenen Wochen länger geworden. Die Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer, die ungewollt restriktive Ausrichtung der Fiskalpolitik nach dem Bundesverfassungsgerichtsentscheids und der Bahnstreik würden sich als regelrechte Stimmungskiller für die deutschen Unternehmen erweisen. Das Risiko für eine technische Rezession in Deutschland habe spürbar zugenommen. (25.01.2024/ac/a/m)



