Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich - gemessen am ifo Geschäftsklima - trotz der jüngsten Bankenprobleme zum fünften Mal in Folge verbessert, so die Analysten der DekaBank.Bei den Geschäftserwartungen würden wir eine Überlagerung von Entwicklungen mit unterschiedlichem Zeithorizont erleben: Eine Rekalibrierung der zu pessimistischen Geschäftserwartungen auf der positiven und die möglichen Folgen der Bankenprobleme auf der negativen Seite.Alles in allem zeichne die März-Erhebung des ifo-Geschäftsklimas ein freundliches Konjunkturbild, ohne aber wirklich zu beruhigen. Noch sei unklar, welche Risiken und Belastungen noch auf die ersten Bankenprobleme folgen würden. (27.03.2023/ac/a/m)