Eine Interpretation dieser Ergebnisse ist, dass die verlangsamte konjunkturelle Entwicklung und die Schwäche in China weltweit ihren Tribut fordern. Das entsprechend schleppende Wirtschaftswachstum in Europa im letzten Jahr zeigt den dominierenden Einfluss Chinas auf die Volkswirtschaften des Kontinents - insbesondere auf Deutschland.



Der Rückgang der finanziellen Inklusion spiegelt einen enttäuschenden Rückgang der Wirtschaftsleistung wider (die Wirtschaft zeigte im zweiten Quartal dieses Jahres kaum Anzeichen für eine Erholung von der Winterrezession), was zu einer erneuten Verwendung des Begriffs "Eurosklerose" geführt hat.



Im Gegensatz zum Finanzsystem Südostasiens, das sich rasant zu entwickeln scheint und eine technologiebasierte Wirtschaft unterstützt, ist Deutschland das beste Beispiel für die Eurosklerose - eine alte Wirtschaft, die auf traditionellen verarbeitenden Industrien und Handel basiert, mit unflexiblen Marktbedingungen. Wenn Deutschland - wie auch andere große europäische Volkswirtschaften - nicht ausreichend in Unternehmen, Technologie und die Modernisierung seines Finanzsystems investiert, könnte dies nachhaltige Auswirkungen auf die langfristige finanzielle Gesundheit der Bevölkerung und die allgemeine wirtschaftliche Resilienz haben."



Wichtige globale Ergebnisse:



- Die finanzielle Inklusion schreitet in Märkten, die technologiefähige Finanzsysteme entwickeln, am schnellsten voran. Zu den größten Vorreitern zählen mehrere Schwellenländer wie Brasilien, Südkorea, Thailand und Vietnam. Die Beschleunigung der digitalen Bankensysteme in Brasilien, Südkorea und Thailand zeigt sich darin, dass diese Märkte gemeinsam den ersten Platz beim Indikator "Volumen der Echtzeittransaktionen" belegen.

- Wie im Jahr 2022 wird Singapur als der finanziell inklusivste Markt eingestuft und steht in den Säulen "Regierung", "Arbeitgeber" und "Finanzsystem" jeweils an erster, zweiter und dritter Stelle. Hongkong belegt Platz zwei und die Schweiz Platz drei. Die USA, der zweitplatzierte Markt des letzten Jahres, fällt auf den vierten Platz zurück, da die Arbeitgeberunterstützung abnimmt.

- Die 10 am schlechtesten abschneidenden Länder befinden sich in Lateinamerika und Afrika südlich der Sahara, obwohl es in beiden Regionen Anzeichen für Verbesserungen gibt. Die sechs Schlusslichter sind im Jahresvergleich identisch geblieben (Argentinien, Ghana, Nigeria, Kolumbien, Peru und Italien).

- Der Fortschritt bei der finanziellen Inklusion korreliert stark und positiv mit Fortschritten bei anderen Kennzahlen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, wie z. B. geringere Korruptionsraten und größere wirtschaftliche Freiheit, Belastbarkeit und Produktivität.



Kay Neufeld, Director and Head of Forecasting, Cebr, sagt:



"Die Daten zeigen, dass sich die finanzielle Inklusion auf globaler Ebene verbessert. Dies ist bemerkenswert - und ermutigend - angesichts der verschiedenen wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen viele Länder im vergangenen Jahr konfrontiert waren. Eine stärkere finanzielle Inklusion findet statt, obwohl die Volkswirtschaften eine Phase der angebotsseitigen Schocks, der erhöhten Inflation und der daraus resultierenden Zinsanpassungen durchmachen.



Es ist klar, dass die rasch wachsenden asiatischen und lateinamerikanischen Volkswirtschaften die größten Fortschritte machen. Wir sehen Wirtschaftswachstum und bessere finanzielle Inklusion als symbiotisch - ein fortschrittlicheres Finanzsystem ermöglicht eine größere finanzielle Inklusion. Gleichzeitig greifen immer mehr Menschen auf Finanzprodukte und -dienstleistungen zu und verstehen diese, wodurch eine stärkere Plattform für weitere wirtschaftliche Fortschritte geschaffen wird." (04.10.2023/ac/a/m)







