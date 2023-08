- günstige fossile Energie

- Produktion zu niedrigen Löhnen im Ausland

- internationale Absatzmärkte

- wohlwollende internationale Kooperation



Jeder einzelne dieser Stabilisatoren falle seit einiger Zeit zumindest teilweise aus. Im Streit zwischen den USA und China sitze Deutschland zwischen den Stühlen, einerseits weil die Globalisierung im Sinne internationaler Arbeitsteilung der wichtigste Wohlstandstreiber der letzten Jahrzehnte gewesen sei, aber zunehmend von protektionistischen Tendenzen abgelöst werde. Wenn chinesische Behörden Exporte von Gallium und Germanium künftig kontrollieren würden, dann stünden diese Rohstoffe möglicherweise nicht mehr im benötigten Umfang für die Produktion von Hochleistungschips in den USA zur Verfügung. Dann dürfte die US-Industrie aber im Gegenzug diese Chips nicht mehr an China liefern, damit werde offensichtlich für alle Beteiligten Wohlstand zerstört. Selbst wenn demnächst in Deutschland Chips produziert würden, funktioniere das nicht ohne die entsprechenden Rohstoffe. Andererseits dürften in den USA bzw. China tätige deutsche Unternehmen künftig verstärkt in den Fokus der jeweils anderen Regierungen geraten mit der Folge, dass diese implizit untersagt werden könnten.



Fazit: Es werde höchste Zeit, dass deutsche Unternehmen und damit die gesamte Volkswirtschaft ihre Geschäftsmodelle auf ihre Zukunftsfähigkeit hin untersuchen und Abhängigkeiten verringern. Dabei sei ein tiefgreifender Strukturwandel unumgänglich. Deutschland könne künftig nur als Hochtechnologiestandort mit verlässlichen Rahmenbedingungen, einer effizienten Verwaltung und hoher Attraktivität für Menschen und Kapital aus dem Ausland ausreichend wettbewerbsfähig sein. (15.08.2023/ac/a/m)





