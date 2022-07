Linz (www.aktiencheck.de) - Der deutsche IFO Index repräsentiert die Stimmung der deutschen Wirtschaft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die gestern veröffentlichten Daten würden einen Rückgang von 92,2 (Juniwert) auf 88,6 Punkte zeigen. Mit dieser schlechten Stimmung sei Deutschland an den Rand einer Rezession gerückt. Durch die hohen Energiekosten und die drohende Gasknappheit würden die Unternehmen in den nächsten Monaten weniger Geschäfte erwarten. Dies drücke der Rückgang in den IFO Geschäftserwartungen von 85,5 auf 80,3 Punkten aus.



Der Pessimismus sei quer durch alle Branchen im Verarbeitenden Gewerbe ersichtlich. Ebenso wie im Handel und Dienstleistungssektor, wo die positive Stimmung ins Negative gekippt sei. Ob eine Rezession tatsächlich komme, hänge hauptsächlich von der Gaslieferbereitschaft Russlands ab. Und diese sei für die kommenden Monate völlig offen. (26.07.2022/ac/a/m)





